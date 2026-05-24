Franco Colapinto logró su mejor puesto (6º) y Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1 al conseguir este domingo el 6º puesto en el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1.

Fue su mejor puesto logrado desde que llegó a la categoría de la mano de Williams en 2024, cuando debutó oficialmente en el Gran Premio de Italia.

La competencia quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien le ganó una dura batalla por el Nº1 a su compañero George Russell, quien por problemas mecánicos abandonó en la vuelta 30.

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El podio lo completaron el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), quien atacó a Max Verstappen (Red Bull) y le arrebató el 2º lugar a tan sólo seis vueltas para el final de la carrera.

Por su parte el francés Pierre Gasly (Alpine) finalizó en el octavo lugar y al igual que Colapinto, sumó puntos para el campeonato de pilotos. Fueron 8 unidades para el argentino y 4 para el francés.

Recordamos que Franco largó 10º y Gasly 14º.

La carrera se llevó a cabo en el circuito Gilles Villeneuve de la ciudad de Montreal, donde se abortó la largada inicial a raiz de la detención del auto del piloto Arvid Lindblad (Racing Bulls).

La próxima fecha será el Gran Premio de Mónaco, el próximo domingo 7 de junio a las 10 (hora de nuestro país).

Cronología

18.39. Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con el Gran Premio de Canadá, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) en segundo lugar y Max Verstappen (Red Bull) tercero. Gran labor para los pilotos de Alpine: Franco Colapinto fue 6º y Pierre Gasly 8º.

18.31. Lewis Hamilton (Ferrari) finalmente pasó a Max Verstappen en la vuelta 62 (de 68) y es 2º en la carrera que mantiene como líder a Kimi Antonelli (Mercedes). Esta fue la maniobra:

18.25. A diez vueltas del final, el foco de la carrera está en la lucha por el 2º lugar que entabló Lewis Hamilton (3º) con Max Verstappen (2º). El argentino Franco Colapinto, se mantiene 6º y su compañero Pierre Gasly 8, con lo que ambos estarían sumando puntos para Alpine.

18.18. En la vuelta 53 sobrevino coche virtual de seguridad y algunos pilotos aprovecharon para ir a boxes a cambiar cubiertas. Los pilotos que abandonaron en distintos momentos de la carrera fueron Sergio Pérez, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Alex Albon y Arvin Linbland.

18.02. Lando Norris (McLaren), que estaba dos puestos por detrás de Franco Colapinto, abandonó por problemas mecánicos. En otra maniobra importante de la carrera, Charles Leclerc (Ferrari) subió al 4º puesto, detrás de Lewis Hamilton (Ferrari).

17.52. Con la baja de Russell, la carrera tiene a Antonelli (Mercedes) en el 1º, Max Verstappen (Red Bull) 2º, Lewis Hamilton (Ferrari) 3º, Isack Hadjar (Red Bull) 4º, Charles Leclerc (Ferrari) 5º, Franco Colapinto (Alpine) 6º, Liam Lawson (Racing Bulls) 7º, Pierre Gasly (Alpine) 8º, Lando Norris (McLaren) 9º y Carlos Sainz (Williams) 10º.

17.48. En la vuelta 30 quedó marginado de la carrera George Russell (Mercedes) por problemas en el motor. Su compañero Kimi Antonelli es el nuevo líder, algo que repercute en el piloto argentino, que con su Alpine número 43 subió al 6º lugar. Hay coche de seguridad virtual hasta tanto se retire el Mercedes del británico.

17.45. George Russell recuperó el liderazgo y domina el GP de Canadá en la vuelta 28.

17.39. En la vuelta 23 el italiano Kimi Antonelli pudo sobrepasar a su compañero George Russell y es el nuevo líder de la competencia. A su vez, Franco Colapinto persiste en el 7º lugar, aunque lejos de Hadjar (Red Bull).

17.31. En la vuelta 17 los Mercedes no se dan respiro en la punta, con Russell (1º) y Antonelli (2º).

17.30. Se levantó la advertencia. Franco Colapinto continúa 7º y su compañero Pierre Gasly está 10º.

17.27. En la vuelta 14 sobreviene bandera amarilla por restos en pista. No se pueden realizar sobrepasos y algunos pilotos aprovechan para ir al box a cambiar cubiertas.

17.21. Max Verstappen (Red Bull) pasó a Lewis Hamilton (Ferrari) y subió al 3º lugar.

17.19. Ante el ingreso de algunos pilotos a boxes, Franco Colapinto (Alpine) subió otro puesto (7º).

17.17. George Russell había perdido la punta a manos de Lando Norris (McLaren), pero ante la ida a boxes del segundo, el de Mercedes volvió al Nº1.

17.12. Disputadas las dos primeras vueltas, Franco Colapinto subió al 8º lugar en parte por el abandono de Lindblad

17.09. Se largó el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve, que tiene 4,3 kilómetros de extensión. El piloto argentino utiliza cubiertas de tipo "medias". Por otra parte el piloto estadounidense Lance Stroll (Aston Martin) largó desde boxes.

17.04. Largada abortada y más vueltas previas por un auto detenido, el Racing Bulls de Lindblad. Se redujo la cantidad de vueltas de la carrera a 68.