Olimpo arranca la segunda rueda visitando a Alvarado y de muy buena racha

Olimpo visita este mediodía a Alvarado, en el inicio de la segunda rueda de la Zona 4 del Torneo Federal A, que mañana tendrá acción para Villa Mitre (ver abajo).

El aurinegro se presentará en el José María Minella, desde las 12.15.

El árbitro del encuentro será César Ceballo.

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*El último

En la primera rueda, Olimpo y Alvarado se enfrentaron en el Roberto Carminatti por la primera jornada.

El equipo bahiense se impuso por 2 a 0, con goles de Martín Ferreyra y Diego Ramírez.

Aquel encuentro, además, marcó el debut de Carlos Mungo en su regreso al club.

*Cómo llegan

Olimpo comienza la segunda rueda de la competencia disfrutando de un gran presente, que lo mantiene como único invicto y arrastrando un récord de valla invicta, ya que aún no recibió goles.

El aurinegro es el puntero del grupo con 20 puntos, producto de seis triunfos y dos empates.

En sus primeros 8 partidos marcó 8 goles, con la particularidad que todos fueron anotados por distintos intérpretes: Ferreyra, Ramírez, Braian Guille, Federico González, Joaquín Susvielles, Cristian Ibarra, Enzo Coacci y Cristian Amarilla.

En su última presentación, el equipo que conduce Carlos Mungo empató sin goles ante Santamarina en Tandil.

Alvarado, en tanto, marcha tercero con 12 puntos, a 8 de Olimpo.

En la primera rueda ganó 3 partidos, empató 3 y perdió.

Mientras que en Mar del Plata está invicto, con 2 victorias (2-0 a Brown de Madryn y 3-0 a Santamarina) y dos empates (1-1 frente a Kimberley y 1-1 ante Villa Mitre).

Su última presentación fue justamente la goleada ante Santamarina, por 3 a 0, con un doblete de Germán Cervera y un tanto de Matías Mansilla.

*Dos bajas por lesión

Olimpo tendrá dos bajas por lesión para este encuentro, ya que no fueron citados Joaquín Susvielles (distensión muscular) y Cristian Chimino (desgarro).

En sus lugares ingresarán Nahuel Colmenares, goleador de la Liga del Sur, y Gastón Vega.

Mientras que sigue afuera, también por un problema muscular, Braian Guille, quien se lesionó tras el clásico ante Villa Mitre.

De esta manera, los 20 elegidos por Carlos Mungo son:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina, Néstor Moiraghi y Vega.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Colmenares, Federico González, Cristian Ibarra, Santiago Llanos y Marcelo Oivera.

*El resto

Hoy se disputarán otros dos juegos por la Zona 4.

El primero irá a las 11 en Tandil, cuando Santamarina reciba a Brown de Puerto Madryn, con arbitraje de Marcos Liuzzi.

Mientras que a las 15, se enfrentarán Germinal y Sol de Mayo en Rawson. El juez será Luis Martínez.

Libre tendrá Círculo Deportivo, que en la semana anunció la llegada de Diulio Botella como nuevo entrenador.

*Mañana en Bahía

La décima fecha se cerrará mañana en nuestra ciudad, cuando Villa Mitre sea local de Kimberley de Mar del Plata, aprovechando el feriado del 25 de mayo.

El partido irá a las 15 en El Fortín y será dirigido por Jorge Etem.

Las entradas se venderán el mismo lunes, en la casilla de Maipú y Punta Alta, de 10.30 a 15.

Las mismas tendrán los siguientes valores:

-General: $24.000

-Socios: $17.000

-Jubilados: $17.000

-Menores: $17.000

-Adicional a platea socios: $25.000

-Adicional a platea no socios: $35.000

*La tabla

Así están las posiciones de la Zona 4, tras disputarse la primera rueda:

1°) Olimpo, 20 puntos; 2°) Kimberley, 13; 3°) Alvarado, 12; 4°) Germinal y Sol de Mayo, 10; 6°) Villa Mitre, 9; 7°) Santamarina, 8; 8°) Brown, 6 y 9°) Círculo Deportivo, 5.