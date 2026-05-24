Pisó a un camarógrafo y salió lesionado: "Hasta acá llegamos", comunicó la dirigencia de Ferro

Desazón en el banco de Ferro, donde se ve a Lezcano con el tobillo vendado.

Una lesión que de milagro no había sucedido en otra cancha del país sufrió anoche Emiliano Lezcano, en la derrota de su equipo, Ferro, frente a Gimnasia (Comodoro), 86 a 76, de visitante, por las semifinales de la Liga Nacional.

El tucumano penetró, anotó una bandeja de espaldas y cuando cayó pisó a un camarógrafo detrás de la línea de fondo.

El parte médico indica que "sufrió un esguince de tobillo. Se realizaron los estudios correspondientes, descartándose lesiones óseas. La evaluación clínica y por imágenes confirmó una lesión ligamentaria en la región afectada".

Apenas habían transcurrido 2m45 y el escolta no pudo volver a ingresar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante esta situación y previo al segundo juego, mañana, nuevamente en el Socios Fundadores, la dirigencia de Caballito elevó un comunicado.

El mismo dice lo siguiente:

“Ayer tras la situación ocurrida, en el primer juego de Ferro vs Gimnasia (CR), Emiliano Lezcano sufrió una lesión al caer arriba de un camarógrafo. Segundos antes, había caído ya en el mismo lugar.

Más allá de ser una situación desafortunada, en muchas ocasiones se les observó a los encargados de la transmisión que las cámaras estaban mal ubicadas.

En Ferro, hubo que exigir que utilicen pasacables y no dejen los cables sueltos, sacar las cámaras de lugares donde no correspondían o podían llegar a lastimar a nuestro público y mover escaleras dejadas en cualquier lugar porque les era más fácil.

Alguna vez iba a pasar algo y pasó, lamentablemente, ayer con Emiliano.

La TV, por migajas que reparte a los clubes, piensa que tiene la impunidad de hacer y decidir lo que quiera.

Hasta acá llegamos. Es hora de que analicen qué pueden hacer y qué no en cada estadio y acoplarse a eso. Deberán hacer una autocrítica y reconocer errores.

Porque esto existe por los deportistas y los clubes.

Si no quieren venir más a Ferro, la verdad, nos hacen un favor.

¡Pronta recuperación a Emiliano!”