Viaje a Termas de Río Hondo en bus: una propuesta de relax, turismo y termas desde Bahía Blanca

Viajes La Nueva presentó una nueva salida grupal en bus con destino a Termas de Río Hondo, uno de los principales centros termales de Argentina y de Sudamérica, reconocido por sus aguas minerales y su amplia oferta turística.

El viaje está programado para el 2 de agosto de 2026, con salida desde la terminal de ómnibus de Bahía Blanca al mediodía. El paquete contempla 7 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas con régimen de pensión completa, además de coordinación permanente durante todo el recorrido.

Un itinerario pensado para el descanso y las excursiones

La propuesta incluye una estadía en la ciudad santiagueña con días libres para disfrutar de las tradicionales aguas termales, el casino, el autódromo y el dique frontal, entre otros atractivos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A lo largo del viaje también se ofrecen excursiones opcionales que amplían la experiencia turística. Entre ellas se destacan visitas a San Miguel de Tucumán, con su casco histórico y la Casa de la Independencia, y recorridos por destinos como Tafí del Valle, atravesando paisajes de montaña, ferias regionales y miradores naturales.

El itinerario contempla jornadas libres intercaladas con actividades sugeridas, permitiendo a los pasajeros combinar descanso, turismo cultural y naturaleza.

Termas de Río Hondo, un destino en crecimiento

El destino es considerado el principal centro termal del país, asentado sobre una gran cuenca de aguas mineralizadas que se extiende por varios kilómetros. Sus propiedades suelen asociarse a tratamientos terapéuticos vinculados al reuma, la circulación y el bienestar general.

Además de su infraestructura hotelera y termal, la ciudad se ha consolidado como un polo turístico con actividades recreativas, eventos deportivos y propuestas gastronómicas.

Precio y formas de pago

El paquete tiene un valor de $870.000 por persona, en base doble, con un total de $1.740.000 para dos adultos. La propuesta incluye distintas formas de pago: efectivo, transferencia, depósito bancario y tarjetas de crédito, entre otras opciones.

Las personas interesadas pueden realizar consultas y reservas a través de los canales habituales de la empresa: atención personalizada en oficinas de Viajes La Nueva, en Rodríguez 55 (lunes a sábado de 9 a 20), vía WhatsApp al 2914717260, redes sociales oficiales y su sitio web, www.lanueva.com donde también se pueden consultar otros paquetes disponibles y salidas grupales.