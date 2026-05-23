Bombazo: Diego Milito echó a Gustavo Costas de Racing

Gustavo Costas fue despedido de su cargo como entrenador de Racing por el presidente de la institución, Diego Milito.

La prematura eliminación en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana fue el gran detonante, sumado al flojo Torneo Apertura de La Academia.

Gustavo Costas conquistó dos títulos internacionales en este último proceso en Racing: Copa Sudamericana y Recopa.

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La Academia completará su participación continental el miércoles contra Independiente Petrolero, seguramente bajo el mando de Chirola Romero y Luciano Aued.

En tanto, el domingo 31 en Jujuy cerrará el semestre frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

Gustavo Costas dirigió 134 partidos en este último ciclo en Racing, entre los que ganó 70 partidos, empató 25 y perdió 39, con una efectividad del 58% de los puntos.