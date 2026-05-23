Una de las figuras de Boca se lesionó y no estaría ante Universidad Católica por la Copa Libertadores

El delantero uruguayo de Boca, Miguel Merentiel, sufrió una lesión en el sóleo de una de sus piernas y su presencia ante la Universidad Católica de Chile, donde el ´Xeneize´ definirá su futuro en la Copa Libertadores, es una incógnita.

El futbolista de 30 años no participó del entrenamiento de este viernes por precaución debido a que padece una lesión en el sóleo de una de sus piernas y esto lo pone en duda para el partido ante el equipo chileno.

Si bien el jugador oriundo de la ciudad uruguaya de Paysandú está dispuesto a arriesgar su físico en este encuentro trascendental, lo cierto es que el cuerpo médico de Boca asegura que Merentiel tiene una ruptura muscular pequeña y se iniciará una recuperación a contratiempo para intentar que, al menos, este en el banco de suplentes el jueves en el estadio La Bombonera.

Con su posible salida ante la Universidad Católica, el entrenador Claudio Úbeda perdería a una pieza indispensable en el armado de su equipo ya que el uruguayo, en este semestre, anotó 6 goles y dio dos asistencias.

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Ante este panorama, todo indicaría que el entrenador Úbeda se decantará por Exequiel Zeballos para reemplazar a Merentiel y acompañará a Milton Giménez en la delantera.