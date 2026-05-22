Jazz fusión con Leandro García y un trío deslumbrante

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

El pianista bahiense Leandro García de la Maza regresará esta noche a su ciudad para presentar su proyecto musical junto a su trío, en un concierto que promete un recorrido por el jazz fusión con influencias de la música rioplatense y diversos folclores del mundo. La cita será a las 21 en el Auditorio Caronti, ubicado en Colón 31.

La propuesta incluye arreglos originales sobre canciones de autores fundamentales de la música argentina, entre ellos Luis Alberto Spinetta y Charly García, además de composiciones ligadas al cancionero popular. El espectáculo combina improvisación, interacción y una fuerte raíz jazzística con elementos de distintas tradiciones musicales.

Para García de la Maza, volver a Bahía Blanca implica reencontrarse con espacios y personas fundamentales en su formación artística y personal.

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“Significa reencontrarme con lugares y personas que marcaron y siguen marcando mi trayectoria. Siempre es muy grato tocar en Bahía Blanca, ya sea en la Biblioteca, en el teatro o en una jam session en un bar”, expresó.

El músico destacó especialmente el regreso al escenario junto a los integrantes del trío, Lisandro y Fernando, con quienes compartió experiencias musicales años atrás.

“Ellos son dos músicos que admiro mucho. Hemos aprendido muchísimo tocando juntos en su momento y será una gran aventura volver a encontrarnos en el escenario”, sostuvo.

El pianista también destacó que el desafío de los músicos de jazz e improvisadores pasa por construir una voz propia sin perder la esencia de las obras originales".

La idea del concierto surgió a partir de una búsqueda artística centrada en resignificar la música argentina desde nuevas herramientas sonoras y rítmicas. Según explicó el pianista, el repertorio toma obras de autores tan diversos como Charly García, José Dames y Eduardo Falú para llevarlas a terrenos influenciados por músicas de distintas partes del mundo.

“Tomé el cancionero popular y escribí arreglos utilizando herramientas provenientes de folclores de otros países. Eso le da una impronta de fusión, con el agregado de la improvisación y la interacción, características propias del jazz”, explicó.

Más allá de la complejidad musical, García de la Maza remarcó que el espíritu del espectáculo mantiene un vínculo emocional y cercano con las canciones elegidas.

“Me gusta pensar que iremos a tocar canciones y ya, como cuando te juntás en un asado y suena una guitarra y todos cantamos. Cambia el contexto, la instrumentación y la búsqueda estética, pero la inspiración parte de melodías con las que muchos crecimos”, señaló.

El pianista también destacó que el desafío de los músicos de jazz e improvisadores pasa por construir una voz propia sin perder la esencia de las obras originales.

“Las melodías son reconocibles y respetadas en los arreglos, pero tienen un toque distintivo. Quiero creer que hay una impronta personal en lo que hacemos”, concluyó.