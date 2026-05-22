Christian Petersen: el primer parte médico indica "ajustes terapéuticos"

"Hace cuatro meses que está bien, mejora de a poco su estado de salud"

Cristian Petersen continúa internado en el Hospital Alemán y el nosocomio difundió el primer parte médico que indica que el cocinero se encuentra "estable" y con "ajustes terapéuticos"; mientras, la familia del empresario gastronómico negó que haya sido hospitalizado por cuestiones psiquiátricas.

Según el comunicado, "el paciente se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente".

"Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales", continuó el escrito.

En línea, el texto firmado por el director Norberto Mezzadri indicó: "Su evolución continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes".

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Por su parte, el hermano del empresario gastronómico, Roberto Petersen, en diálogo con la periodista Maribel Leone, explicó: "Chris está en el Hospital Alemán sólo para regular toda su medicación por la condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos".

"Hace cuatro meses que está bien, mejora de a poco su estado de salud. Todo lo que se tiró ayer, que entró por un brote psicótico y demás, no es cierto", cerró el familiar.

La primera versión que había trascendido en las últimas horas de este jueves indicó que el ex jurado televisivo habría presentado un fuerte cuadro de alucinaciones: habrían conseguido estabilizarlo y trasladarlo a un pabellón psiquiátrico. (NA)