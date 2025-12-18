El chef Christian Petersen pelea por su vida

El chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de El gran premio de la cocina, se descompensó durante un viaje al sur de la Argentina y tuvo que ser internado.

Según trascendió, el chef de 56 años se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes.

"Estaba en una excursión en el sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

"Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate", detallaron.

El parte médico indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

En abril de 2025, Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi. (NA)