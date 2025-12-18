El empresario argentino Enrique Shaw será proclamado beato

El Vaticano confirmó la futura beatificación de Enrique Ernesto Shaw, empresario y laico argentino, tras reconocerle un milagro. Se le atribuye la curación de un niño de seis años, golpeado en la nuca por un caballo, ya que es un caso que se considera inexplicable para la ciencia.

La causa de canonización de Shaw se inició en 2001 en el arzobispado de Buenos Aires con un estudio riguroso de su vida en base a testimonios y escritos.

Shaw nació el 26 de febrero de 1921, en París. Hijo de una de las familias más ricas del país: su madre era Sara Tornquist y su padre, Alejandro Shaw, fundador del banco que llevó su nombre.

Tras estudiar en el colegio La Salle de Buenos Aires ingresó a la Escuela de Oficiales de la Armada, donde se recibió con uno de los mejores promedios y se convirtió en el oficial más joven de la Marina.

El 23 de octubre de 1943, se casó con Cecilia Bunge, con quien tuvo nueve hijos. Aunque eran una familia adinerada, todos vivían en un ambiente de austeridad y modestia, explica la biografía divulgada por el Vaticano.

Ya en la vida civil, fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y fue su primer presidente. Además, se contó entre los promotores de la naciente Universidad Católica Argentina.

Falleció de cáncer en agosto de 1962, a los 41 años.

El papa Francisco había autorizado en abril de 2021 la promulgación del decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, que reconocía al empresario argentino y lo convertía en “venerable”.

El proceso para declarar como milagro la actuación de Shaw fue encabezado por médicos, teólogos, obispos y cardenales, quienes finalmente dieron su veredicto. (Clarín)