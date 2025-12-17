Las prepagas empezaron a informar los aumentos para las cuotas de enero: cuánto habrá que pagar

Las empresas de medicina prepaga empezaron a comunicar los nuevos aumentos a sus afiliados en las cuotas de enero de 2026. Las actualizaciones de los aranceles se ubican en línea con la inflación de noviembre, que fue de 2,5%. Hasta el mes pasado, los planes privados de salud acumularon un alza cerca del 28%, según el Indec.

Los incrementos fueron cargados en el nuevo sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Se espera que otras compañías completen la carga en las próximas horas.

Las empresas tienen cinco días hábiles para informar el aumento ante la SSS, tras el dato de inflación que el Indec difundió el 11 de diciembre.

Durante noviembre, los incrementos en los planes de salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue de 2,5% y a nivel nacional de 2,4%, según datos del INDEC.

En la medición interanual, el incremento fue de 25,6% promedio en la Argentina. Mientras que el Gran Buenos Aires, alcanzó 25,3%, por debajo de la inflación general acumulada, que se ubicó en 27,9%.

Cuánto suben las cuotas en enero de 2026

Al menos cuatro importantes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero de 2026.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Swiss Medical, Galeno y Avalian que aplicarán aumentos de 2,5%, en línea con la inflación. Los afiliados a Hospital Italiano y de Prevención Salud también recibirán el mismo porcentaje de ajuste.

Las empresas de medicina prepaga justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud.



Los cambios que aplicó el Gobierno a las empresas de medicina prepaga durante 2025

Desde mediados de año, el Gobierno obliga a las compañías de medicina prepaga a informar mensualmente sus precios dentro de los cinco días posteriores a la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Y los usuarios pueden consultar todos los detalles a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura que comenzó a regir en julio.

La información publicada incluye los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país, lo que permite una comparación más precisa entre coberturas y prestadores. De este modo, los usuarios pueden evaluar alternativas reales y tomar decisiones informadas.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) buscan promover un sistema más transparente, donde las empresas compitan en igualdad de condiciones y los usuarios puedan tomar decisiones informadas con mayor libertad. (con información de TN)