Leve baja del dólar: a cuánto cerró el miércoles en Bahía Blanca

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.484 para la venta y de $1.430 para la compra en Bahía Blanca, registrando una leve baja en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se mantuvo por encima de los $ 1.500, situándose en $1.515, mismo valor que registró ayer para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.500,00 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $ 1.917,5 (-0,37%); el MEP cotiza a $ 1.506,11 (+0,1%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $ 1.555,02 (+0,7%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, cayó hasta 569 puntos básicos (-0,7%).