Pidieron el procesamiento de Moretti por administración fraudulenta 

La fiscal Mónica Cuñarro pidió el procesamiento de Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo, por administración fraudulenta.

El pedido de Cuñarro se dio por la denuncia realizada por César Francis y Christian Meza en medio de una tensa situación en el “Ciclón”, club que entró en estado de acefalía este martes.

Moretti está en el ojo de la tormenta luego de que se filtrata una cámara oculta en la que recibía coimas por el fichaje de un juvenil.

Luego de que esto saliera a la luz, Moretti se pidió una licencia aunque volvió a ejercer el cargo hasta este martes, cuando San Lorenzo entró en estado de acefalía.

La Mesa de la Asamblea de San Lorenzo deberá convocar a una asamblea extraordinarias para fijar la fecha de las elecciones en un lapso menor a los 90 días. (NA)