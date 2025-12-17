La Fórmula 1 detalló las modificaciones en los monoplazas para 2026

La Fórmula 1 realizó difundió cuáles serán las principales modificaciones en los monoplazas de cara a la temporada 2026, que se presenta como un verdadero desafío para los pilotos.

Los principales cambios estarán en el motor, donde se triplicará la potencia de su parte eléctrica, mientras que se reducirá el tamaño de los monoplazas, con el objetivo de que no sea tan complicado realizar adelantamientos como ocurrió en los últimos años.

Además, se introducirá el Manual Override Mode, que reemplazará al DRS.

Los cambios

Reducción de tamaño

100 milímetros más estrechos.

Distancia entre ejes 200 milímetros más corta.

Introducción del active aero

Tanto el alerón delantero como el trasero tendrán elementos móviles.

Los elementos se mueven durante la vuelta para equilibrar la resistencia y la carga aerodinámica.

Mejoras de seguridad

Diseño mejorado de la estructura de impacto frontal.

Impacto lateral, aro antivuelco y estructura de células de supervivencia fortalecidas.

Unidad de potencia

Se mantiene el formato turbo híbrido de 1,6 litros.

La potencia del motor eléctrico se triplica.

Los motores eléctricos y de combustión contribuyen ahora por igual a la potencia.

Se eliminó el complejo sistema de recuperación de energía térmica.

Carga aerodinámica reducida

Eliminación de túneles largos con efecto suelo, introducción de suelos más planos y difusores ampliados.

El combustible

Atrás quedaron los combustibles fósiles en los automóviles, reemplazados por combustibles sostenibles avanzados, que reducen las emisiones sin impacto en el rendimiento.

Boost

Pone a disposición la máxima potencia bajo demanda. Activado por el conductor en cualquier momento a lo largo de una vuelta.

Modo adelantamiento

Potencia extra a máxima velocidad y margen de recarga. Disponible cuando se encuentra a un segundo de un automóvil que va delante.

Recarga

Controles especiales para dictar cómo el coche recarga energía eléctrica.