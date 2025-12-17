Se multiplican las quejas por falta de recolección de residuos en Bahía

Una queja cada vez más repetida en Bahía Blanca tiene que ver con la falta de recolección de residuos. Especialmente en los últimos días, los mensajes de vecinos de diferentes barrios comenzaron a multiplicarse en los medios de comunicación.

Esta mañana a LU2 llegaron numerosos reclamos, por ejemplo, desde Villa Ressia. "No pasaron en toda la semana", dijo Eduardo. Visiblemente enojado, agregó: "Creo que una buena idea es ir y tirarlo en el patio o la escalera de la municipalidad".

El mismo malestar manifestó Gustavo, del barrio San Martín. "Tercer día sin recolección de residuos. Las calles son un desastre, un olor terrible. Llamás a Sapem y te dicen que tienen problemas con los camiones. Pasé por Teniente Farías y Donado, y los camiones están afuera con los choferes parados al costado. Me parece que me están mintiendo, ¿no?".

Según Rubén, de Millamapu, el recolector no pasa desde el jueves. Por su parte, Mary de Espora contó que el inconveniente en ese sector ya lleva una semana.

Asimismo, un vecino de Portal del Este afirmó que "desde el sábado no pasa el camión recolector de basura, ayer pasaron y no levantaron nada. Iban los tres sentados en la cabina del camión y no juntaron nada".

Desde puntos tan disímiles como Villa Hipódromo y Patricios al 1600, del barrio Noroeste, también llegaron mensajes a Panorama planteando el problema.

Sergio, del barrio Maldonado, comentó: "Acá pasan los recolectores de basura una vez cada tanto. Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez".

En la zona de Universitario, calle Santiago del Estero, y en O'Higgins al 500 (macrocentro), también se quejaron por este tema.

Los reclamos vecinales encontraron otra vía de expresión en FM Ciudad. Una vecina de 25 de Mayo al 1100 escribió: "Desde hace 2 días que no pasan, es un asco". Y acompañó su mensaje con una foto:

En Miñones al 700 (barrio San Martín) aseguran que no hay servicio desde hace una semana. Y, de acuerdo con un oyente, "en La Falda la recolección de basura funciona de forma aleatoria".

La misma falta de previsibilidad denuncian desde Garibaldi y San Lorenzo, del barrio Anchorena. "Saco la basura y muchas veces la tengo que entrar al otro día para que los perros no rompan la bolsa. Si van a pasar menos días no tengo problema, pero por lo menos que avisen cuándo vienen", exigió Gustavo.

La empresa responsable de la recolección es Bahía Ambiental Sapem (sigla que significa Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria). La atención al público se realiza mediante mensajes de WhatsApp al 291-5045067. La mayoría de los vecinos que intentaron comunicarse sostienen que la respuesta no suele ser satisfactoria.