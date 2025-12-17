En diciembre aumentan un 20 % las consultas por salud mental

Las celebraciones de fin de año suelen asociarse con reuniones familiares, balances personales y expectativas de disfrute, sin embargo, para muchas personas diciembre también trae aparejadas emociones intensas, tensiones vinculares, presiones sociales y una sensación generalizada de “obligación de estar bien”.

Los profesionales remarcan que, para quienes viven estas fechas con entusiasmo o bienestar emocional, hay una tarea especial: estar atentos al entorno, promover espacios de encuentro genuino y ofrecer gestos de inclusión y apoyo a quienes atraviesan momentos vulnerables.

De acuerdo con los registros históricos del Servicio de Psiquiatría del Hospital Italiano, durante diciembre las consultas aumentan cerca de un 20% respecto del promedio anual, lo que evidencia el peso emocional de este período.

Soledad Dawson, directora de la Maestría en Vínculos y Familias de la Universidad del citado centro de salud, explica que las fiestas activan exigencias elevadas sobre cómo deberían ser los vínculos y las celebraciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Se instala la idea del deber ser: cómo comportarse, cómo reunirse, qué sentimientos tener. Cuando eso no coincide con lo que realmente sentimos, aparece una brecha entre expectativa y realidad que genera ansiedad, malestar y culpa”, sostiene.

Dawson también señala que los cambios anuales en las dinámicas familiares —ausencias, distancias geográficas, conflictos o reconfiguraciones— tienden a intensificarse en estos días, incrementando la sensación de tristeza o soledad y que a esto se suman presiones económicas y la influencia de modelos culturales ajenos, a la vez que agrega: “Intentamos replicar escenas propias de otras tradiciones, como si la vida debiera parecerse a una película, y eso solo agrega más exigencia”.

Por su lado, la Licenciada Cintia Pereira, coordinadora de la Residencia de Psicología y psicóloga de planta del Servicio de Psiquiatría del mismo hospital, puntualizó que, en esta etapa del año, se siente una fuerte demanda externa e interna que muchas veces desborda: “Se espera que participemos de todas las reuniones, que estemos disponibles, que respondamos con entusiasmo. Pero no siempre las personas pueden o quieren. Cuando el entorno no escucha o no comprende lo que uno está atravesando, el malestar aumenta”.

Desde la perspectiva de la salud mental, la Licenciada Ana Hulka, coordinadora del equipo de Grupos, Familia y Pareja del Servicio de Psiquiatría del centro de salud citado, agrega que diciembre no solo despierta emociones vinculadas al cierre del año, sino que también reactiva duelos de diverso tipo.

“No se trata únicamente de la pérdida de un ser querido. También aparece nostalgia por tradiciones que ya no existen, hijos o familiares que viven lejos, cambios familiares que modifican los rituales o ausencias que se sienten más en estas fechas”, ejemplificó.

Identificar nuestras emociones, clave para afrontar fin de año. A modo de guía, desde el citado centro de salud y su Universidad, destacan algunas recomendaciones centrales: