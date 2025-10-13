Hablemos de salud mental

De enero a septiembre, se acompañó a 1.707 personas, con 7.956 consultas y más de 18.000 prácticas realizadas.

Los equipos territoriales, que trabajan para construir redes de cuidado y contención en cada barrio, también atendieron a 1.315 personas, realizaron 5.125 consultas y 13.258 prácticas.

Como la salud mental también se construye en comunidad, se llevaron a cabo 372 actividades, 139 encuentros saludables, 120 acompañamientos grupales y 35 charlas en instituciones.

Además, se alcanzó a 823 personas con las líneas de primeras escuchas. Los principales motivos de consulta fueron angustia (39%), ansiedad (35.9%) y consumos problemáticos (33.8%).

Como parte de este objetivo de avanzar en una atención pública cercana, humana y comunitaria, la construcción de la Unidad Residencial de Efectores de Salud Mental y Consumos Problemáticos ya se encuentra en su 80%. Este espacio, ubicado en el Hospital Penna, brindará contención y asistencia a personas con adicciones y consumo problemático.

Para consultas y/o solicitar asistencia, contactarse con el Departamento de Salud Mental al 291 4261642, su ubicación es Zelarrayán 850. También está disponible la línea de atención provincial: 0800 222 5462.

Seguimos redoblando nuestro compromiso con el bienestar integral de nuestra comunidad.

No estás solo. Hablemos.