Trágico choque entre un colectivo, un auto y una camioneta en la ruta 3, en cercanías a Pedro Luro

Un fuerte incidente de tránsito se produjo esta mañana a la altura del kilómetro 798 de la ruta nacional 3, en cercanías a Pedro Luro, en un sector conocido como Loma Balacco.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, el hecho ocurrió sobre las 5.30 entre un colectivo de larga distancia, un automóvil y una camioneta.

La unidad, de la empresa Ceferino, había partido anoche desde Retiro con destino a Viedma.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El conductor del Peugeot 307 perdió la vida y hay varias personas heridas, entre ellas dos mujeres oriundas de Pedro Luro que iban en la Ford Ranger, que fueron trasladadas al hospital de Hilario Ascasubi, y el chofer del colectivo, quien fue derivado al hospital de Pedro Luro.

Trabajan en el lugar ambulancias, efectivos de la Policía y personal de Bomberos y de Defensa Civil.

Hasta que finalicen los trabajos, la ruta permanecerá cortada con un desvío hacia el camino La Salada (se retoma por Hilario Ascasubi).

Noticia en desarrollo