Trágico choque entre un colectivo, un auto y una camioneta en la ruta 3, en cercanías a Pedro Luro
El siniestro ocurrió esta mañana, a la altura del kilómetro 798. Hay varios heridos y una persona fallecida.
Un fuerte incidente de tránsito se produjo esta mañana a la altura del kilómetro 798 de la ruta nacional 3, en cercanías a Pedro Luro, en un sector conocido como Loma Balacco.
De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, el hecho ocurrió sobre las 5.30 entre un colectivo de larga distancia, un automóvil y una camioneta.
La unidad, de la empresa Ceferino, había partido anoche desde Retiro con destino a Viedma.
El conductor del Peugeot 307 perdió la vida y hay varias personas heridas, entre ellas dos mujeres oriundas de Pedro Luro que iban en la Ford Ranger, que fueron trasladadas al hospital de Hilario Ascasubi, y el chofer del colectivo, quien fue derivado al hospital de Pedro Luro.
Trabajan en el lugar ambulancias, efectivos de la Policía y personal de Bomberos y de Defensa Civil.
Hasta que finalicen los trabajos, la ruta permanecerá cortada con un desvío hacia el camino La Salada (se retoma por Hilario Ascasubi).
Noticia en desarrollo