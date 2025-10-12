Investigan la desaparición del chofer que llevó a Pablo Laurta a Córdoba: su auto apareció incendiado

Mientras Pablo Laurta está detenido en Gualeguaychú por el asesinato de su expareja y de su exsuegra, la Justicia ahora intenta determinar qué ocurrió con el chofer que lo trasladó hasta Córdoba días antes del ataque.

El hombre de 49 años, identificado como Martín Sebastián Palacios, está desaparecido desde el miércoles pasado, su auto apareció incendiado y se teme que haya sido asesinado.

Palacios era oriundo de San Salvador, Entre Ríos, y trabajaba con su propio coche, un Toyota Corolla blanco con techo negro, para una aplicación de transporte. Según reconstruyeron los investigadores, la noche del 8 de octubre avisó que tenía un “traslado ejecutivo” y partió hacia Córdoba.

La Toyota Corolla de Palacios fue hallada incendiada. (Foto: La semana de Entre Ríos)

Desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

La principal hipótesis apunta a que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo, acusado de haber asesinado a Luna y a Mariel y de haber huido con su hijo de cinco años, habría pagado el viaje hasta Córdoba y luego desaparecido con el nene. (TN)