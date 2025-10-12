Después de la lluvia, se viene un lunes soleado en Bahía Blanca

Una jornada cálida y soleada es la que aguarda este lunes en Bahía Blanca.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la máxima del día será de 25 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será frío y mayormente soleado a templado. El viento será leve en aumento a intensidad moderada del noroeste rotando al sudoeste, y la visibilidad será buena.

La mínima del lunes será de 8 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado y mayormente soleado. El viento tendrá intensidad moderada del sector sur, afirmándose del sudeste; el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad será buena.

Por esas horas se dará la máxima del día, con 25 grados centígrados.

La noche será fría con cielo parcialmente nublado. Se estima para medianoche una temperatura de 11 grados centígrados.