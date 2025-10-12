Villa Mitre tuvo su primera presentación, ante Quilmes, en Mar del Plata

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre disputó su primer partido de preparación de cara a la Liga Argentina, cediendo esta noche ante Quilmes, en Mar del Plata, por 90 a 75.

Se trató de uno de los dos juegos que afrontará el tricolor en La Feliz, porque este martes jugará ante Unión.

Hubo ausencias por ambos lados: en el local, Juan Esteban De la Fuente, uno de los jugadores más desequilibrantes y en el representante bahiense, Luciano Tambucci.

La figura del partido resultó el estadounidense Darry Moore, quien dejó una muy buena impresión en su debut.

Villa Mitre perdía 10-0 en dos minutos, mientras que Quilmes -con alta efectividad- fue estableciendo ventajas rápidamente (27-11).

A partir de las rotaciones, la Villa pudo empezar a equilibrar, de todos modos, al regreso del descanso largo nuevamente Quilmes volvió a meterla a distancia y sacó 15 de luz, tomando la máxima (de 18), a falta de 2m30 para el cierre del tercer cuarto.

Para ambos pasó la primera prueba, y aunque siempre es bueno ganar, perder es parte del aprendizaje. Lo importante, por ahora, pasa por lograr funcionar como equipo.

Y este martes Villa Mitre continuará en ese camino, visitando a Unión, en El Quincho, desde las 21.15.

Su debut oficial en la Liga Argentina será el domingo 9, cuando reciba a Deportivo Norte de Armstrong.

La síntesis:

Quilmes (90): S. Ludueña (11), F. De Miguel (20), J. Ríos (13), D. Moore (27), P. Alderete (16), fi; M. Dominé (3), A. Marino, L. Luna, R. Giacone, T. Labrador, A. Segurola y F. Cattini. DT: Javier Bianchelli.

Villa Mitre (75): F. Sahdi (5), S. Basualdo (4), F. Harina (15), I. Alem (12), F. Pennacchiotti (12), fi; A. Blanco (5), E. Giménez, J. Lorca (15), N. Guerrero, J. Jasen (7) y L. Gómez Lepez. DT: Sebastián Ginóbili.

Cuartos: Quilmes, 30-16, 46-37 y 73-58.

Árbitros: Nahuel Casalot y Agustín Szechenyi.

Cancha: Centenario Nuevo José Martínez (Quilmes).

El video del partido: