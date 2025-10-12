Provincial de Clubes femenino: 9 de Julio viaja a Junín en busca de su segunda victoria

La tercera presentación en el Provincial de Clubes femenino va a concretar hoy 9 de Julio, visitando a San Martín de Junín, desde las 18.

Nuevamente, como en el primer juego, 9 de Julio no cuenta con Isabella Roldán y Delfina Alves da Florencia, quienes se encuentran afectadas a la preselección argentina U17 que se prepara de cara al Sudamericano.

El representante bahiense viene de ganarle el último sábado a Regatas en San Nicolás, por contundente 83 a 47, tras haber perdido en el debut, como local, ante Peñarol, por 61 a 45.

Las juninenses son las únicas que aún no festejaron, cediendo ante Regatas (63-41) de locales y en Mar del Plata, ante Peñarol, 53-29.

Hoy también juegan Peñarol-Regatas.

Para 9 de Julio será la segunda de las tres visitantías consecutivas, ya que el próximo domingo jugará ante Peñarol en La Feliz.

Posiciones: 1º) Peñarol (2-0), 4 puntos; 2º) 9 de Julio (1-1), 3; 3º) Regatas (1-1), 3 y 4º) San Martín (0-2), 2.