Reválida: Villa Mitre y Olimpo, con distintas realidades, salen hoy a la cancha si el clima lo permite
El tricolor recibe a las 11 a Brown de Madryn con un 0-3 en contra, mientras que el aurinegro será anfitrión de Juventud Unida de San Luis, desde las 16, tras el empate sin goles en la ida.
Esperando un guiño del clima, Villa Mitre y Olimpo saldrán hoy a la cancha. Los dos representantes bahienses buscarán acceder a la próxima instancia de la Reválida en el Federal A.
El tricolor --tras la suspensión de ayer por la lluvia-- recibirá a las 11 a Brown de Madryn.
Franco Morón será el arbitro y el tricolor está obligado a ganar por tres goles para seguir soñando con el ascenso.
Olimpo se presentará en el Roberto Carminatti, desde las 16.
El aurinegro disputará la revancha ante Juventud Unida Universitario de San Luis, tras el 0 a 0 en la ida.
El equipo bahiense también tendrá ventaja deportiva, por lo que le alcanzará con otro empata para avanzar de instancia.
El partido será dirigido por Maximiliano Manduca.
*El resto
Los 16avos de final de la Reválida culminarán hoy.
Los otros partidos de hoy, serán los siguientes:
11.00: Deportivo Rincón (0) vs Sportivo Las Parejas (2). Árbitro: Fernando Marcos.
15.00: San Martín de Formosa (1) vs Sol de Mayo (2). Árbitro: Leonardo Billanueva.
16.00: Sarmiento de La Banda (0) vs San Martín de Mendoza. Árbitro: Gustavo Benítes.
18.00: 9 de Julio de Rafaela (1) vs Germinal de Rawson (1). Árbitro: Guillermo González.
19.00: Costa Brava (1) vs Mitre de Posadas (1). Árbitro: Fernando Rekers.
Ayer avanzaron Kimberley de Mar del Plata (1-0 en la serie ante Cipolletti), Douglas Haig (4-3 ante Independiente de Chivilcoy) y Atenas de Río Cuarto (5-0 ante Sarmiento de Resistencia).
Mientras que por las semifinales de la Zona Campeonato, se medirán:
15.35: Sportivo Belgrano (0) vs Atlético de Rafaela (3). Árbitro: Matías Billone Carpio.
17.00: Ciudad Bolívar (0) vs Argentino de Monte Maíz (1). Árbitro: Diego Novelli.