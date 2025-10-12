Reválida: Villa Mitre y Olimpo, con distintas realidades, salen hoy a la cancha si el clima lo permite

Olimpo y Villa Mitre quieren seguir avanzando en el Federal A. Fotos: Archivo La Nueva.

Esperando un guiño del clima, Villa Mitre y Olimpo saldrán hoy a la cancha. Los dos representantes bahienses buscarán acceder a la próxima instancia de la Reválida en el Federal A.

El tricolor --tras la suspensión de ayer por la lluvia-- recibirá a las 11 a Brown de Madryn.

Franco Morón será el arbitro y el tricolor está obligado a ganar por tres goles para seguir soñando con el ascenso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Olimpo se presentará en el Roberto Carminatti, desde las 16.

El aurinegro disputará la revancha ante Juventud Unida Universitario de San Luis, tras el 0 a 0 en la ida.

El equipo bahiense también tendrá ventaja deportiva, por lo que le alcanzará con otro empata para avanzar de instancia.

El partido será dirigido por Maximiliano Manduca.

*El resto

Los 16avos de final de la Reválida culminarán hoy.

Los otros partidos de hoy, serán los siguientes:

11.00: Deportivo Rincón (0) vs Sportivo Las Parejas (2). Árbitro: Fernando Marcos.

15.00: San Martín de Formosa (1) vs Sol de Mayo (2). Árbitro: Leonardo Billanueva.

16.00: Sarmiento de La Banda (0) vs San Martín de Mendoza. Árbitro: Gustavo Benítes.

18.00: 9 de Julio de Rafaela (1) vs Germinal de Rawson (1). Árbitro: Guillermo González.

19.00: Costa Brava (1) vs Mitre de Posadas (1). Árbitro: Fernando Rekers.

Ayer avanzaron Kimberley de Mar del Plata (1-0 en la serie ante Cipolletti), Douglas Haig (4-3 ante Independiente de Chivilcoy) y Atenas de Río Cuarto (5-0 ante Sarmiento de Resistencia).

Mientras que por las semifinales de la Zona Campeonato, se medirán:

15.35: Sportivo Belgrano (0) vs Atlético de Rafaela (3). Árbitro: Matías Billone Carpio.

17.00: Ciudad Bolívar (0) vs Argentino de Monte Maíz (1). Árbitro: Diego Novelli.