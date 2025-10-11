Sportiva ganó con punto bonus y al menos por un rato es el Nº1 del Regional Pampeano A

El festejo de los jugadores locales tras defender la última pelota del partido y el resultado en La Carrindanga.

(Noticia en desarrollo)

En una producción colectiva a la altura y a pesar de la intensa lluvia, Sociedad Sportiva redondeó un juego preciso en el manejo de la pelota y con cinco tries, derrotó a Universitario (Mar del Plata) por 31 a 20.

Resultado que, por la penúltima fecha de la segunda rueda, le permitió el XV bahiense alcanzar la punta del Regional Pampeano A aprovechando el adelanto de horarios hoy en La Carrindanga por la alerta meteorológica amarilla en nuestra ciudad. Allí arbitró Julián Severini (Sur), quien contó en principio con la colaboración de Nadine Blanco (Sur) y del Bere Stortoni como asistentes. Una vez que concluyó el partido de Intermedia (éxito local 31-12), cuyo inicio se demoró hasta que pasara la tormenta eléctrica, se sumó Gianfranco Cancio (Sur).

El partido principal arrancó minutos después de las 12 como estaba previsto y si bien se jugó en condiciones poco propicias para correr la cancha, hacer pie en las fijas y lograr precisión en pases y kicks, los protagonistas se olvidaron del contexto y por la importancia de los puntos en juego, lograron darle fluidez a la pelota.

Las Palomas se levantaron de una desventaja inicial al promediar la primera parte, con un try penal para pasar al frente 14-10, jugada en la que "Uni" sumó una segunda amarilla a la recibida minutos antes. Y ya en el cierre de la primera etapa Pedro Zorzano aportó su habitual cuota de try para poner en ventaja al local 21-13, con la conversión de Ignacio Ficcadenti.

En el complemento, a los 2m, Universitario concretó una muy buena jugada de try gestada desde su zona defensiva, articulada por sus backs en una carrera paralela al touch que arrimó en el marcador al visitante por la mínima (21-20).

Pero en adelante Sportiva recuperó la pelota, trabajó con criterio, planteó distintas opciones ofensivas a partir de un gran trabajo en la conducción de su pareja de medios (Ficcadenti-Bermúdez en principio y ya en el complemento con Alan Martínez de "nueve") y la solidez de los delanteros en el scrum y en el contacto. Justamente, tras la salida de la pelota de un scrum Ficcadenti asistió a la entrada de Renato Cantalejos, quien trazó una diagonal hacia el banderín y apoyó el try en jugada de primera fase a los 54m. (26-20).

Si bien la defensa marplatense impidió por el centro de la cancha, cuando Sportiva la abrió resultó imparable. Y así llegó, ya bajo una lluvia más intensa, el quinto try del Blanco vía Facundo Ferrandez para poner cifras definitivas.

De todos modos Universitario recuperó la iniciativa y en los instantes finales fue en busca de su tercer try para conseguir punto bonus defensivo y mantener su chance de entrar a semifinales. Un try que, por otra parte, hubiera significado para Sportiva resignar su propio bonus ofensivo.

Pero la defensa del Blanco bancó el último embate del equipo celeste en un ruck y aseguró, por la infracción de "Uni", un punto adicional que podría ser decisivo de cara a las semifinales del regional.

Entre las 15.15 y las 15.45 comenzaban los otros partidos de la fecha: Los Cardos-Mar del Plata Club, San Ignacio-Sporting y Biguá-Los 50.

Las posiciones

Disputada parcialmente la fecha 13, así está la tabla del Regional Pampeano A:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Sociedad Sportiva 47 13 9 1 3 480 240 9

2º) Mar del Plata Club 45 12 9 1 2 381 196 7

3º) Sporting 42 12 9 1 2 340 235 4

4º) Los Cardos 33 12 7 1 4 258 245 3

5º) Universitario M 28 13 6 0 7 308 300 4

6º) San Ignacio 22 12 4 0 8 293 331 6

7º) Biguá 10 12 2 0 10 164 427 2

8º) Los 50 (T) 5 12 1 0 11 190 442 1