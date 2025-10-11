Operativo y cuatro demorados por picadas ilegales en el Parque de Mayo

Cuatro jóvenes que realizaban picadas ilegales fueron demorados esta madrugada por la policía durante un operativo desarrollado en el interior del Parque de Mayo, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que el procedimiento se desarrolló en el sector del monumento a Rómulo y Remo (conocido como La Loba), con intervención de efectivos de la comisaría Segunda, Policía Local, UTOI, Caballería y del destacamento del barrio Palihue, además de la presencia de inspectores de Tránsito de la comuna.

En esa circunstancia sorprendieron a los motociclistas, de entre 19 y 23 años de edad, quienes realizaban competencias de velocidad no autorizadas, por lo que se produjo el secuestro de las unidades y se labraron actuaciones por la infracción al artículo 193 bis del Código Penal.

Además, los uniformados llevaron adelante también la identificación de vehículos y personas que transitaban por la zona.

Finalmente, según informaron, durante el operativo se produjo la incautación de 11 motos y 5 autos por infracciones detectadas.

En los últimos meses se vienen desarrollando procedimientos similares en nuestra ciudad y la región para desalentar la realización de picadas ilegales o de maniobras peligrosas por parte de motociclistas.

El subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Federico Montero, sostuvo oportunamente que estas acciones van a tener continuidad en el tiempo.

“En nuestra ciudad, un joven realizando este tipo de maniobras mató a una persona y fue condenado recientemente. Para los vecinos que ocurran estas cosas es una cuestión de Estado y nosotros tenemos que estar detrás de los delitos en los que nos corresponde trabajar”, agregó.