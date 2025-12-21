Bahía Blanca arrancó el verano entre las ciudades más calurosas del país

Este domingo 21 de diciembre, día en el que comienza el verano, la ciudad se ubicó entre las diez más calurosas de la Argentina.

Pasado el mediodía, Bahía Blanca alcanzó una temperatura de 30,2 °C y una sensación térmica de 31,3 °C, lo que la posicionó en el octavo lugar del ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por debajo aparecen Morón, con 30 °C, y Punta Indio, con 29,8 °C. En los primeros puestos del listado se encuentran Villa Dolores (30,2 °C), Chamical (31,5 °C), San Fernando del Valle de Catamarca (31,6 °C), Salta (33,2 °C), San Salvador de Jujuy (34,2 °C), San Ramón de la Nueva Orán (36,4 °C) y Las Lomitas, que lidera el ranking con 37,6 °C.

Según el pronóstico de Satelmet, para este primer día del verano se espera en Bahía Blanca una temperatura máxima de 34 °C.

Durante la tarde el tiempo será caluroso, con nubosidad variable, viento leve del sector oeste y ráfagas moderadas. El índice de radiación ultravioleta será alto, mientras que la visibilidad será buena.

Por la noche, el clima se mantendrá templado, con cielo parcialmente nublado, y se estima que hacia la medianoche la temperatura descienda hasta los 23 °C.

Recomendaciones

Ante estas condiciones típicas de la temporada, se recomienda:

• Evitar la exposición solar directa entre las 11 y las 16.

• Beber agua de manera frecuente, aun sin sentir sed.

• Utilizar protector solar, gorra y ropa liviana y clara.

• Extremar cuidados en niños, personas mayores y mascotas.

• Reducir actividades físicas intensas en las horas de mayor calor.