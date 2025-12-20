Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 21 de diciembre

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 21 de diciembre una temperatura mínima de 24 grados centígrados y una máxima de 34 para Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado pasando a cálido. El viento tendrá intensidad moderada del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo caluroso con nubosidad variable. El viento será leve con ráfagas de moderadas del sector Oeste. El índice de radiación

ultravioleta se espera que sea alto. La visibilidad buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche será templada con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 23 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Templado a cálido con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento moderado del Noroeste rotando al Sudeste. Temperatura 20/27.-

ZONA VENTANIA: Templado a cálido. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Oeste y Sudoeste. Temperatura 19/30.-

GUAMINI: Inestable en la madrugada a cálido con nubosidad variable. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con períodos de moderado del Sudoeste y Sur. Temperatura 17/30.-

VIEDMA Y PATAGONES: Templado a cálido. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Oeste. Temperatura 20/30.-

NEUQUEN: Fresco a cálido y ventoso. Descenso de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del Sudoeste. Temperatura 16/28.-