Roles cambiados: Manu Ginóbili le pidió una foto a un histórico, durante su visita a la ABB

Agradecido. Manu posó con Roberto Seibane, en gran parte el responsable de dejar sentada la historia del básquetbol local. Foto: ABB.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una visita de lujo tuvo la Asociación Bahiense de Básquetbol, quien recibió a Emanuel Ginóbili, aprovechando su estadía en la ciudad.

Durante el encuentro, le mostraron el proyecto del Espacio de Memoria de la Asociación, una iniciativa que comenzó a desarrollarse este año y que tiene como objetivo preservar, homenajear y poner en valor la historia del básquet de Bahía Blanca, integrando pasado, presente y futuro en un mismo recorrido institucional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En medio del recorrido, se vivió un hecho curioso cuando Manu le pidió a Roberto Oscar Seibane sacarse una foto juntos.

Una muestra, sin dudas, del valor y lo que significa para él, como para todos aquellos que conocen el minucioso trabajo del ingeniero, responsable de compilar la historia del básquetbol local, en silencio y con un perfil sumamente bajo.

Durante el encuentro, la ABB también le hizo entrega a Manu de una camiseta institucional como reconocimiento a su trayectoria y a su profundo vínculo con la ciudad.

Estuvieron presentes el presidente de la ABB, Guillermo Barco, el vicepresidente Leonardo Gómez Talamoni, y miembros del área de Comunicación de la ABB.