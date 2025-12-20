Bahía Blanca | Sabado, 20 de diciembre

34.6°

Bahía Blanca | Sabado, 20 de diciembre

34.6°

Bahía Blanca | Sabado, 20 de diciembre

34.6°
Básquetbol.

Roles cambiados: Manu Ginóbili le pidió una foto a un histórico, durante su visita a la ABB

Esta gloria del básquetbol también estuvo en la cancha de Villa Mitre, donde habló con "La Nueva".

Agradecido. Manu posó con Roberto Seibane, en gran parte el responsable de dejar sentada la historia del básquetbol local. Foto: ABB.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Noticias Relacionadas

Una visita de lujo tuvo la Asociación Bahiense de Básquetbol, quien recibió a Emanuel Ginóbili, aprovechando su estadía en la ciudad.

Durante el encuentro, le mostraron el proyecto del Espacio de Memoria de la Asociación, una iniciativa que comenzó a desarrollarse este año y que tiene como objetivo preservar, homenajear y poner en valor la historia del básquet de Bahía Blanca, integrando pasado, presente y futuro en un mismo recorrido institucional.

En medio del recorrido, se vivió un hecho curioso cuando Manu le pidió a Roberto Oscar Seibane sacarse una foto juntos.

Una muestra, sin dudas, del valor y lo que significa para él, como para todos aquellos que conocen el minucioso trabajo del ingeniero, responsable de compilar la historia del básquetbol local, en silencio y con un perfil sumamente bajo.

Durante el encuentro, la ABB también le hizo entrega a Manu de una camiseta institucional como reconocimiento a su trayectoria y a su profundo vínculo con la ciudad.

Estuvieron presentes el presidente de la ABB, Guillermo Barco, el vicepresidente Leonardo Gómez Talamoni, y miembros del área de Comunicación de la ABB.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE