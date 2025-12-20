Anthony Joshua noqueó al influencer Jake Paul y le rompió la mandíbula

El británico Anthony Joshua, ex campeón mundial de peso pesado, noqueó este sábado por la madrugada al influencer estadounidense Jake Paul, quien terminó con una doble fractura en la mandíbula.

Joshua, que además de campeón de peso pesado también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se impuso gracias al knockout obtenido en el sexto round de los ocho que estaban acordados.

La pelea se definió gracias a una potente combinación de Joshua, quien le dio el golpe final a su oponente con un tremendo derechazo que impactó de lleno en la mandíbula de Paul. Solo 15 segundos antes, el influencer devenido en boxeador le había sacado la lengua.

Luego del triunfo, Joshua reconoció que “tenemos que reconocerle el mérito a Jake por intentarlo una y otra vez, aunque aclaró: ”Esta noche se enfrentó a un verdadero luchador que lleva 15 meses de descanso".

Paul, por su parte, compartió información en sus redes sociales sobre su estado de salud: “Mandíbula rota. Corazón y huevos intactos. Hora de descansar, recuperarse y volver al peso crucero”.

Luego posteó una imagen de la radiografía de su mandíbula, donde se observan las fuertes lesiones que produjeron los golpes de Joshua: “Doble rotura de mandíbula. Dame a Canelo en 10 días”.