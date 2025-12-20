Súper gripe H3N2: ¿cómo y cuándo puede impactar en Bahía?

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

A medida que se conocen noticias de Europa, la expresión H3N2 empieza a instalarse y a generar preocupación entre los bahienses.

La gripe que está generando cierto revuelo y alta contagiosidad en países de Europa, donde se estima que los casos duplicarían los registrados el año pasado, tarde o temprano terminará llegando a nuestro país e, indefectiblemente, también a nuestra ciudad.

Precisamente, Europa atraviesa un brote récord de gripe H3N2 impulsado por la variante K de la influenza A.

Esta propagación anticipada y acelerada en invierno ha generado una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud, especialmente en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia.

El brote se adelantó entre tres y seis semanas respecto a temporadas anteriores, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Aquí va a llegar por una cuestión de circulación viral estacional. Primero hemisferio norte y después, en temporada invernal, nos tocaría a nosotros. Y el impacto dependerá de cuánto se conozca en relación al comportamiento de esta variante y de la posibilidad de vacunación disponible”, señaló el doctor bahiense Fernando Piumatti, jefe de Neumonología del Hospital Interzonal Penna.

El facultativo diferenció el H3N2 con el SARS-CoV-2 (o Covid).

“En realidad, H3N2 es una variante del virus de la Influenza A, que ya es conocido. Por lo pronto, ha demostrado ser un poco más severa en relación de síntomas, o sea más persistentes y con mucha fiebre”, manifestó.

Precisamente, son varios los síntomas que prevalecen en esta variante.

“Los que se han reportado son: fiebre alta (más de 38°C) y escalofríos, mucho cansancio y fatiga; dolores musculares y corporales generalizados. Eso comparte mucho con cualquier gripe estacional, hasta con el mismo Covid. También presenta tos seca y dolor de garganta, con goteo o congestión nasal y dolor de cabeza. Pero hasta ahora no ha demostrado formas graves respiratorias”, amplió Piumatti.

Una de las grandes ventajas de vivir de este lado del hemisferio es que se puede analizar lo que está ocurriendo en Europa para anticiparse a las medidas.

“Esa es una gran oportunidad para anticiparse y prepararse para lo que va a ocurrir. Por ende tendremos tiempo de actuar y de recoger la experiencia del Hemisferio Norte, ver cómo actúan ellos y, en base a eso, poder tomar las medidas adecuadas y a tiempo”.

La prevención es básica: evitar el contacto con personas que estén con síntomas, lavados de mano, uso de barbijos. Y fundamentalmente la vacunación.

“La vacunación es fundamental. Evita las formas graves de la enfermedad, así como el menor tiempo de “contagio”, al cortar esa cadena epidemiológica”, amplió.

Piumatti explicó que la vacuna antigripal de la temporada actual (hemisferio sur 2025) contiene protección contra el virus H3N2.

“También hay que aclarar que, aunque han surgido nuevas variantes (como la variante "K") del H3N2, la OMS refiere que la vacuna actual sigue proporcionando protección cruzada y es eficaz para prevenir casos graves, hospitalizaciones y muertes, que son las principales complicaciones de la gripe”.

--El bajo porcentaje de vacunación registrado en la campaña de este año, ¿puede afectar o complicar el panorama?

--En realidad este es el gran problema al potencial riesgo que podemos correr. Hay que concientizar a la población que la vacunación es un aspecto fundamental y principal para evitar mayores problemas. No solo es una cuestión personal, sino que se trata de toda la población. Cuanto más porcentaje de vacunación haya, menor posibilidad de que se compliquen la situación. Mas vacunados, menos enfermedad grave, menos días de posibilidad de contagiar, menor duración de la circulación viral.

“Por suerte, actualmente, no hay un "nuevo virus H3N2" completamente distinto que requiera una vacuna separada y específica fuera del programa de vacunación anual contra la gripe”, añadió.

El especialista en Neumonología recordó que la vacuna es segura y se ha demostrado su eficacia en la protección de formas graves.

“Es aún más importante en aquella subpoblación de riesgo, con comorbilidades; aquellas personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, diabéticos. Pacientes cursando enfermedades oncológicas, trasplantados”.

Pese a su alto poder de contagio, se descartó que deba implementarse el aislamiento como medida de prevención.

“No al nivel del aislamiento estricto como pasó con el Covid. Pero sí se debe evitar el contacto con personas sintomáticas. Eso ha demostrado disminuir la circulación viral”.

Una particularidad de la vacuna antigripal que se suele ofrecer a la población de riesgo a partir de marzo, o sea, en cada temporada preinvernal, es que el compuesto cambia todos los años porque se sabe que el virus es mucho más proclive a mutar que el SARS-CoV-2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda dos fórmulas por año. Una hacia febrero, que es la que usará el hemisferio norte cuando vacunen a su población entre septiembre y octubre; y la otra se diseña en septiembre. Es la que usaremos acá, en la campaña del siguiente otoño austral.

De esto se deducen varias cosas. Una es que que las dosis distribuidas en 2025 en Argentina fueron pensadas en base a las particularidades del virus que circuló en 2023-2024, tomando en cuenta los meses fríos del invierno boreal, ya que sobrevuela o está aceptada la idea de que, el tipo de gripe que domine en el norte, seguramente vendrá (tarde o temprano) al sur, y viceversa.

Ahora bien, ¿sirven de algo estas vacunas, tanto la distribuida este año en Argentina como la que recibió la población europea recientemente?

Según información oficial de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), la vacuna 2025/26 tiene una efectividad del 70% al 75% para prevenir la atención hospitalaria en niños de 2 a 17 años, y del 30% al 40% en adultos.

“Es posible que a Argentina llegue algún caso importado por turistas o personas que viajan al exterior, pero no se espera un brote epidémico hasta el otoño. Se estima que la llegada podría darse en marzo, similar a lo sucedido en Australia y Europa. Por este motivo, se aconseja prepararse para la vacunación en marzo, no en abril", señalaron los especialistas.