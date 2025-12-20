Operativo y arrestos: discutieron y balearon un automóvil

Tres jóvenes fueron aprehendidos en las últimas horas por la policía, acusados de discutir con un hombre con el que mantienen diferencias y balear su auto, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el hecho se produjo en Juncal al 1.200, donde arribaron los efectivos tras un llamado al 911 alertando sobre una confrontación vecinal.

Indicaron que al arribar se entrevistaron con un individuo de 32 años quien les dijo que poco antes fue atacado por varios sujetos con los que tiene "conflictos de vieja data", quienes lo amenazaron con un arma de fuego y efectuaron varios disparos, tres de los cuales impactaron en su vehículo Renault 9.

Con los datos aportados por el denunciante los policías se dirigieron a Teniente Farías al 2.700, donde advirtieron la presencia de tres individuos en la vía pública.

Los voceros mencionaron que los sospechosos intentaron escapar y se resistieron al procedimiento, aunque finalmente fueron reducidos y arrestados.

En el sitio, según comunicaron, aprehendieron a Matías Vásquez (20), Denis Osorio (19) y Erik Acosta (18).

Agregaron también que en el lugar incautaron un proyectil calibre 32 y una pistolera. No se produjo el secuestro de armas de fuego.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la fiscalía en el marco de la causa por amenazas agravadas, abuso de armas, daño y resistencia a la autoridad.