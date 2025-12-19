Ante la mirada de Manu Ginóbili, en la despedida de año Villa Mitre se topó con el mejor

Villa Mitre cayó esta noche ante Provincial de Rosario, en la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Argentina y se le terminó una racha de seis triunfos en fila sumando el certamen local.

El tricolor, diezmado por la seguidilla de juegos de la última semana, no pudo ante el equipo con mejor récord de la competencia, que se terminó imponiendo por 86 a 70 en el José Martínez.

El partido, además, estuvo marcado por la presencia -ni más ni menos- de Emanuel Ginóbili, quien siguió el juego desde una de las plateas, junto a su hermano Leandro.

"Cayó justo, ¿cómo no iba a estar acá?", le dijo Manu a La Nueva.

Lo cierto es que Emanuel y todos los presentes no pudieron ver el máximo potencial de la Villa, ya que debido a la acumulación de juegos (disputó 4 en los últimos 5 días) no se cambió Federico Harina.

Encima, enfrente, estuvo un rival que mostró muchísimas cosas positivas y un montón de recursos ofensivos, que explicaron en el parqué su gran registro en la tabla de posiciones, con 10 triunfos y sólo 2 caídas.

Un arranque sólido de la visita generó que el tricolor deba remar de atrás desde el comienzo, porque Provincial entró enchufado y tras aprovechar dos recuperaciones seguidas y un triple de Matías Acosta sacó 10 de luz: 15 a 5.

No obstante, Villa Mitre reaccionó principalmente por el goleo de Fabián Sahdi, quien arrancó derecho de tres puntos y fue la vía de gol más confiable en el inicio.

Enfrente, la visita empezó a mostrar sus cartas y a los dobles de contra y a los aciertos a distancia le sumó el juego interior con el bahiense Gonzalo Torres y siguió sumando.

A eso, la Villa le respondió con la misma moneda, ya que Julián Lorca saltó del banco con puntos y se acopló al buen inicio de Sahdi, para mantener la luz a menos de 10 puntos y con el juego todavía ahí.

Incluso, pese a que se fue al descanso largo perdiendo por 10 (34 a 44), al regreso de los vestuarios Villa Mitre mostró reacción y en su mejor pasaje de la noche para quedar a tiro.

Un triple de Emilio Giménez y un par de acciones positivas en ambos costados de la cancha lo pusieron a 6 (43 a 49) y con la chance de quedar a 4 unidades, ya que en una contra el propio Emilio habilitó a Pennacchiotti, quien llegó por el eje e intentó volcarla, pero falló.

Acaso sufriendo el cansancio por el trajín de partidos (ayer jugó 33 minutos y anotó 34 puntos en la victoria ante Olimpo por la Súper final del torneo local), el bahiense no pudo concretar una jugada clave, que se quedó lamentando al igual que todos los presentes (hasta Manu).

Encima, después de eso, casi como si Provincial hubiera olfateado el momento, volvió a pisar el acelerador y en un abrir y cerrar de ojos pasó de ganar por 6 a estar arriba por 12 (55 a 43).

Ese golpe clave, terminó siendo definitivo en el comienzo del último parcial, donde Villa Mitre no encontró los caminos al aro y le costó muchísimo sumar, ante un rival que lo castigó y fue estirando la luz mostrando muchos de sus recursos.

Un triple de Álvaro Chervo, exjugador tricolor, promediando el cuarto, estiró la ventaja a 18 (71 a 53) y empezó a bajarle la persiana al partido.

Finalmente, Villa Mitre se topó ante el mejor en la seguidilla de partidos y terminó perdiendo en casa, ante la mirada de Emanuel Ginóbili, quien se retiró de la cancha sacándose fotos con la gente y con Pancho Jasen. De lujo.

*La agenda

Villa Mitre volverá a jugar el domingo, cuando se enfrente a Olimpo -en el Osvaldo Casanova- por el segundo punto de la Súper final.

Si gana, será tricampeón y si pierde volverán a jugar el lunes 29, pero en el José Martínez.

En cuanto a la Liga Nacional, la Villa tendrá descanso ante el 9 de enero, cuando visite a Central Entrerriano.