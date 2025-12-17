Cuánto desperdicia cada argentino de comida por año: cómo evitarlo

En la Argentina, cada persona descarta en promedio 72 kilos de comida por año. Esto reveló el último informe del Banco de Alimentos Buenos Aires, que vuelve a poner el foco un problema estructural que se agrava en la previa de las fiestas de fin de año.

Asimismo, advirtieron que en cada casa se desperdician 198 kilos de alimentos anuales.

Fernando Uranga, director general del Banco, planteó que los números impactan, sobre todo cuando se acercan días festivos y remarcó la importancia de visibilizarlos.

“Son fundamentales para tomar conciencia y reducir el desperdicio. Cuando un alimento que es apto para el consumo se descarta; no sólo se pierde la comida, también se desperdician los recursos invertidos en producirla”, aseveró.

Uranga detalló que, en cada alimento que se tira, se pierden agua, suelo, energía, envases, transporte y mano de obra.

Por eso, desde la organización insisten en que la recuperación de alimentos genera “un triple impacto: económico, ambiental y social”.

Según el relevamiento, gran parte de los alimentos se pierden por mal almacenamiento, cocinar de más, vencimiento de productos o servirse más de lo que se consume.

De hecho, las frutas y verduras encabezan la lista de los productos más desperdiciados, seguidas por harinas, arroz, fideos, legumbres y panificados.

El impacto ambiental y social del descarte de comida

El problema va mucho más allá de lo doméstico. A nivel nacional, se pierden y desperdician alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos por año, según la Dirección de Agroalimentos de la Secretaría de Agricultura.

El desperdicio de comida es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y representa una pérdida masiva de recursos productivos.

En el caso de frutas y verduras, se estima que el 45% de lo producido no llega al consumo, ya sea por pérdidas en la cadena o por descarte en los hogares.

Frente a este escenario, el Banco de Alimentos Buenos Aires informó que ya logró recuperar más de 6100 toneladas de alimentos en lo que va de 2025 y proyecta cerrar el año con unas 7000 toneladas, destinadas a 1280 organizaciones sociales del AMBA.

La entidad rescata únicamente alimentos aptos para el consumo, tanto perecederos como no perecederos, que provienen de la industria alimenticia, supermercados, productores y empresas de logística. El proceso incluye controles, clasificación y distribución, con estrictos criterios de seguridad alimentaria: no se aceptan productos vencidos y todas las donaciones deben contar con fecha y rotulado legible.

Las recomendaciones para no desperdiciar alimentos