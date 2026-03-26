Liga Argentina: están los Nº1 de cada Conferencia y, también, los descendidos

El abrazo de Iván Catani. Foto: LA.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se va cerrando la fase regular de la Liga Argentina y anoche Deportivo Norte (Armstrong) conservó la categoría, condenando al descenso a Pergamino Básquet, al que venció 82 a 58 en un duelo directo.

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En los santafesinos jugó el bahiense Iván Catani, quien anotó 9 puntos (3-5 en triples) y bajó dos rebotes.

El destacado fue Manuel Alonso, con 27 unidades (4-9 en triples) y 13 rebotes.

También, en la Norte, había descendido Huracán Las Heras (Mendoza).

En tanto, ya estaban los Nº1: Provincial de Rosario en la Conferencia Sur y Amancay en la Norte.

En otro de los partidos de anoche, Rocamora superó a Ciclista, por 81 a 71.

Mientras tanto, Villa Mitre (11º de la Sur), aguarda por el sexto clasificado.

El tricolor jugará en desventaja la Reclasificación, al mejor de cinco, iniciando los dos primeros afuera, el 2 y 4 de abril.

Después, la serie vendrá a Bahía, el 8 y eventual 10. En caso de ser necesario un quinto, irá nuevamente afuera, el lunes 13.

¿Y Harina?

El tirador Federico Harina, quien salió con una molestia en el gemelo derecho a poco de iniciarse el último partido, se hará hoy una resonancia para evaluar el grado de la lesión.

Esta noche

Hoy juegan por la Conferencia Sur, Pico-La Unión y Gimnasia-Quilmes. Los dos resultados le interesan a Villa Mitre, porque entre esos equipos surgirá su rival.