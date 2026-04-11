Oficial Oro: Sociedad Sportiva lleva su invicto y a un DT interino a Santa Rosa

Renato Cantalejos, un regreso en Las Palomas. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Se reanuda este sábado el calendario del Oficial Oro de rugby de la Unión de Rugby del Sur, con la visita del puntero Sociedad Sportiva a Santa Rosa RC.

Este partido marca el inicio de las revanchas (sexta fecha), tras una primera rueda en la que Las Palomas se quedaron con el Nº1 y con el invicto.

Comenzará a las 16 y será arbitrado por Esteban Szelagowski (Sur). Previamente, 14.30, se enfrentarán en Intermedia con arbitaje de Martín Cisneros (Sur).

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El conjunto bahiense viene de ganarle a Argentino por 25-3 como visitante, partido que se llevó a cabo el pasado jueves 2.

Santa Rosa RC viene de cumplir fecha libre, aunque el de hoy será su segundo compromiso seguido de local. En su última presentación cayó ante Universitario por 13-5.

En la rueda inicial fue goleada del XV bahiense por 125-0.

Hoy en Las Palomas hará su debut como head coach Maximiliano Veroli, ex jugador de la institución, de 38 años, quien viene siendo entrenador del equipo de Intermedia. Reemplazará temporalmente a Diego Samuel, ausente por motivos laborales.

Sociedad Sportiva formará hoy con Iñaki Azcoitía, Santiago Báncora, Uriel Troncoso; Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y Federico Stein; Francisco Cantalejos (capitán), Rocco Portada, Felipe Inchausti; Francisco Larrañaga Astibia y Mateo Köhler; Felipe Serrat, Mateo Cardoso Lopes, Facundo Ferrandez, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos. Entrenador, Maximiliano Veroli.

Relevos, Matías Stalldecker, Ramiro Zamora, Tomás Cossi, Joaquín Marne, Tomás Inchausti, Rafael Larrañaga Astibia, Juan Cruz Samuel y Manuel Pérez Mauri.

El XV de la Margarita va con estos titulares: Federico Corrales (capitán), Tomás Lezcano, Benjamín Lang; Franco Schonoff y Ignacio Costabel; Eduardo Ruiz, Álvaro Pacheco, Julián Bustos; Valentino Scoles y Facundo Epinal; Juan Ignacio Echandia, Gaspar Beneitez, Santiago López Laco, Brian Fraifer; Gastón Erize. Entrenador, Esteban Bognati.

La fecha continuará este domingo con Universitario-Argentino, desde las 15 en el choque principal y arbitraje de Rodrigo Lofvall (Alto Valle).

Este choque se pasó para mañana porque el plantel superior estará abocado al desarrollo del 19º encuentro de rugby infantil "Oscar Virdis" en el complejo Gatica.

El Nacional tiene fecha libre.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva, 20; 2º) Argentino, 15; 3º) Universitario, 8; 4º) Santa Rosa RC, 4 y 5º) El Nacional, 1.