Caos en la Ruta 3: trabajos de bacheo y demoras kilométricas entre Cerri y Médanos

Un viernes complicado se vive al sur de Bahía Blanca. Lo que debería haber sido una jornada de mantenimiento de rutina en la Ruta Nacional 3 se ha transformado en un verdadero embudo para los transportistas y conductores que circulan hacia el sur de la provincia.

Vialidad Nacional se encuentra ejecutando tareas de bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente en el tramo comprendido entre General Cerri y la rotonda de "El Salitral de La Vidriera" (km 700 - km 718). Sin embargo, la falta de aviso previo y la elección del día para realizar las obras han desatado un fuerte malestar.

Los puntos clave del conflicto

Ubicación actual: El epicentro del conflicto se sitúa en estos momentos a unos mil metros del puesto fitosanitario (km 714), con sentido hacia la localidad de Médanos.

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Modalidad: Personal de Vialidad Nacional opera mediante un esquema de "pare y siga", liberando el tránsito de forma intermitente para permitir el avance de las máquinas sobre la calzada.

Accidente matutino: Al congestionamiento habitual se sumó un choque de un camión durante la mañana. Si bien el vehículo ya fue removido, el incidente dejó una inercia de demora que aún no logra normalizarse.

El malestar de los usuarios

La principal queja de los conductores —especialmente de quienes viajan desde el partido de Villarino— radica en la nula comunicación oficial previa. Los usuarios denuncian que se enteraron de los trabajos al quedar atrapados en las filas de vehículos.

"Es inentendible que elijan un viernes, el día de mayor flujo hacia el sur, para cortar media calzada sin avisar a nadie", comentaba un usuario afectado.

A esta situación se suma la preocupación por la seguridad vial. Si bien Gendarmería Nacional estuvo presente prestando apoyo en el control vehicular durante las primeras horas, ya se habrían retirado del lugar, dejando la gestión del flujo de tránsito exclusivamente en manos del personal de Vialidad.

Recomendaciones

Se solicita a quienes deban transitar obligatoriamente por la zona:

Circular con extrema precaución.

Respetar estrictamente la señalización transitoria.

Prever demoras de al menos 45 a 60 minutos adicionales en el trayecto.

Hasta el momento, no hay un horario confirmado para la finalización de las tareas en la jornada de hoy, por lo que se estima que el congestionamiento persistirá hasta el atardecer.