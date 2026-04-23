"Hace mucho tiempo que UAR atraviesa una estabilidad política", dijo Martín Azpiroz

Para hablar del presente del rugby argentino en distintos niveles, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur, el dirigente bahiense Martín Azpiroz dialogó ayer con los periodistas de El Diario Deportivo, que va de lunes a viernes a las 14, en vivo por lanueva.com.

Azpiroz forma parte del nuevo consejo directivo de la Unión Argentina de Rugby, que desde marzo pasado es presidido por Félix Páez Molina.

El dirigente con arraigo con Sociedad Sportiva ocupa el cargo de vocal titular, después de haberse desempeñado en el consejo previo -presidido por Gabriel Travaglini- como vocal suplente.

"Por suerte hace mucho tiempo que la UAR está atravesando una estabilidad desde el punto de vista político. Con lo cual la renovación de dirigentes viene por cuestiones de vencimientos de mandatos y se busca ver cómo se arman las nuevas comisiones en función de las representaciones y las ganas de seguir haciendo cosas", dijo.

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"Los objetivos siguen siendo el crecimiento del rugby de base, del rugby amateur de clubes, para que desde esa estructura se pueda aportar a lo que es la representación nacional, cuyo punto máximo es Los Pumas. También, dentro de eso se está trabajando muy fuertemente en el rugby femenino y masculino de seven. En cuanto a competencia interna en el rugby amateur, se busca consolidar los torneos que hace rato se vienen jugando. Primero los torneos locales de las uniones provinciales, después los regionales, los Torneos del Interior y el Nacional de Clubes. Y URBA que es el torneo que juegan básicamente los porteños y que está consolidado", agregó.

Azpiroz también adelantó algunos detalles sobre lo que se viene para UAR en relación al centro de alto rendimiento.

"Se está trabajando muy fuertemente y ese sería el proyecto que verá la luz a fin de este año. El Centro Nacional de Rugby es una obra impresionante. Tuve la ocasión de verla dos veces. Quizá el mes que viene la podamos volver a recorrer. Superó el cincuenta por ciento de avance de obra, casi llegando al sesenta. Será uno de los centros más importanes de Latinoamérica. Y quedaría habilitado para fin de año, con lo cual la preparación de Los Pumas para el Mundial 2027 se hará con concentración allí", adelantó.

También fue consultado sobre otros temas, por ejemplo el presente del Súper Rugby Américas, la importancia para una unión provincial de contar con un directivo dentro del consejo de UAR, la estructura de alto rendimiento y el camino hacia ella desde las propias uniones a través de los centros de desarrollo y el debut de Sociedad Sportiva en el Torneo del Interior.

Esta es la entrevista completa: