Renovación en UAR: el nuevo presidente y un bahiense en la flamante comisión

Félix Páez Molina (derecha) agarra la pelota y asume la presidencia de UAR, marcando una continuidad de gestión tras la salida de Gabriel Travaglini. Fotos: prensa UAR.iel Travaglini. Fotos: prensa UAR.

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Se llevó a cabo en la Unión Argentina de Rugby (UAR) la asamblea anual con renovación de autoridades y la asunción del cordobés Javier Páez Molina como nuevo presidente por el período 2026-2030, en reemplazo de Gabriel Travaglini.

Como viene ocurriendo en los últimos años la UAR mantiene una línea política por la cual no se presentan listas opositorias, algo que ocurre también en nuestra ciudad con la Unión de Rugby del Sur, que el martes venidero también presentará nueva conducción con la asunción de Oscar Doria en reemplazo de Antonio Soriano.

A nivel UAR el objetivo es dar continuidad a las políticas de crecimiento y desarrollo deportivo que han llevado al rugby argentino a ser potencia mundial. Esto, gracias a una cultura de clubes de rugby muy consolidada en los últimos 20 años, con centros y academias de desarrollo esparcidos por regiones y una fuerte competencia interna en mayores con torneos federales de clubes. Además, la profesionalización de toda la estructura deportiva e institucional de UAR acompañó ese boom que se refleja a nivel internacional: Los Pumas en el 5º puesto del ranking mundial, Los Pumas 7s entre los 8 mejores seleccionados de seven del planeta, Las Yaguaretés en franco ascenso y un Súper Rugby continental -pofesional- que sumó este año su cuarta franquicia argentina, por ejemplo.

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El bahiense Martín Azpiroz (segundo desde la derecha en la segunda fila) en el nuevo consejo.

Continuidad bahiense

En este nuevo ciclo dirigencial fue ratificado el bahiense Martín Azpiroz, ex jugador y entrenador de Sociedad Sportiva y de seleccionados de la Unión de Rugby del Sur, quien también ocupó la presidencia de la URS en el período 2018-2022.

Azpiroz será uno de los siete vocales titulares de la flamante gestión, lo que significa "un ascenso" en la nómina ya que en la gestión del saliente Gabriel Travaglini se desempeñó como vocal suplente.

Por otra parte, en el marco del recambio de autoridades de UAR se llevó la reunión de presidentes de uniones, a la que asistieron Antonio Soriano y quien será su reemplazo a partir del martes venidero, Oscar Doria. En este caso el titular saliente ocupará el cargo de vice.

Soriano llevó a su sucesor al encuentro a modo de presentación ante sus pares.

Oscar Doria (cuarto desde la izquierda) y Antonio Soriano (quinto desde la izquierda, en la hilera de atrás) con el flamante titular de UAR y demás presidentes de uniones.

¿Quién es Páez Molina?

Luego de desempeñarse como vicepresidente primero durante la gestión 2022-2026, Félix Páez Molina asumió como el presidente Nº 47 en la historia de la UAR, institución fundada en 1899.

Según informó UAR, con una vida dedicada íntegramente al deporte, Páez Molina cuenta con una formación forjada desde las bases: socio del Jockey Club de Córdoba desde los 4 años, jugador de Primera División y seleccionado provincial. Su perfil combina la experiencia en el campo (como entrenador de divisiones infantiles, juveniles y superiores) con una sólida trayectoria dirigencial. Tras liderar la subcomisión de rugby y la vicepresidencia de su club, desempeñó un rol clave en la Unión Cordobesa de Rugby, donde ejerció como secretario y vicepresidente, culminando su gestión como presidente entre 2018 y 2022. Esta visión integral y federal garantiza una conducción que comprende cada rincón de nuestra comunidad.

El bonaerense Fernando Rizzi y el entrerriano Jaime Barba fueron nombrados vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente. El ex Puma Rodrigo Roncero (URBA) ocupará la función de secretario, mientras que como tesorero seguirá el rosarino Matías Gorosito.

Así quedó conformada la nómina completa del consejo directivo de UAR para el período 2026-30:

Presidente

Félix Páez Molina (Unión Cordobesa de Rugby)

Vicepresidente primero

Fernando Rizzi (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Vicepresidente segundo

Jaime Barba (Unión Entrerriana de Rugby)

Secretario

Rodrigo Roncero (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Tesorero

Matías Gorosito (Unión de Rugby de Rosario)

Vocales titulares

Gustavo Cohen (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Juan Emilio Torres (Unión de Rugby de Tucumán)

Diego Pasman (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Lucas Verdeguer (Unión Sanjuanina de Rugby)

Martín Azpiroz (Unión de Rugby del Sur)

Jorge Luis García Borges (Unión de Rugby del Nordeste)

Daniel Albarracin (Unión de Rugby Austral)

Vocales suplentes

Julio Larocca (Unión de Rugby de Buenos Aires)

José Fauez (Unión Cordobesa de Rugby)

Ramiro Dobal (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Ignacio Rojo (Unión de Rugby de Salta)

Adrian Febrero (Unión de Rugby del Valle de Chubut)

Enrique Rodríguez Llames (Unión de Rugby de Mar del Plata)

Comisión Revisora de Cuentas – Titulares

Edgardo García (Unión de Rugby de Buenos Aires)

José García Naser (Unión Jujeña de Rugby)

Horacio Mansilla (Unión de Rugby del Nordeste)

Comisión Revisora de Cuentas – Suplentes

Federico Curutchet (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Miguel Ruiz (Unión de Rugby de Cuyo)

Jorge Bruzzone (Unión Santafesina de Rugby)