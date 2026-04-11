La bandera argentina ya flamea en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

En un emotivo acto cargado de simbolismo e integración deportiva, Panamá 2026 realizó la ceremonia de bienvenida e izamiento de las banderas de los 15 países participantes de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

Durante la ceremonia, autoridades de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), del Comité Organizador Panamá 2026 y representantes del Comité Olímpico de Panamá ofrecieron palabras de bienvenida a las delegaciones, destacando el valor del deporte como herramienta de unión, formación y proyección para las futuras generaciones del continente.

"Tener la oportunidad de albergar unos Juegos de tanta magnitud en nuestra casa es verdaderamente un sueño hecho realidad. Va a haber un antes y un después para nuestro país, no solo a nivel deportivo, sino también en términos de formación y legado para las nuevas generaciones", destacó Anamae Orillac, directora general de los Juegos.

“Estar acá hoy, disfrutando de lo que es el inicio de un sueño que hemos empezado juntos el Comité Olímpico de Panamá y toda Sudamérica, es realmente muy significativo. Gracias por estar al frente de estos hermosos Juegos”, añadió Camilo Pérez López Moreira, presidente de la Organización Deportiva Suramericana y miembro del Comité Olímpico Internacional.

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Uno de los momentos más significativos del acto fue el izamiento de las banderas nacionales, símbolo del respeto y la igualdad entre los países participantes.

La fue izada frente a los nadadores Agostina Hein y Matías Chaillou, quienes portarán la insignia nacional en la ceremonia de inauguración que se llevará a cabo este domingo, y Carlos Ferrea, jefe la Misión Argentina en Panamá 2026.

El componente cultural tuvo un espacio destacado con la presentación del Ballet Folklore Dance Studio, que aportó música y danza tradicional al acto de bienvenida. Con una puesta en escena colorida y representativa de las raíces locales, sumando identidad, emoción y riqueza cultural al evento.