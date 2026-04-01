De Punta Alta a los Juegos Suramericanos: Emanuel Quevin y su ilusión junto al atletismo

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

A fuerza de disciplina, decisiones poco convencionales y una vida prácticamente enfocada al deporte, Emanuel Quevin se ganó su lugar en la selección argentina que competirá en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. El puntaltense, especialista en lanzamiento de martillo, será uno de los representantes nacionales en una cita que marcará su debut internacional.

La convocatoria fue oficializada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), tras un análisis de marcas que incluyó el evaluativo realizado el 7 y 8 de febrero en Mar del Plata. Allí, Manu —como lo conocen todos— aseguró su plaza con un lanzamiento de 57,88 metros, suficiente para respaldar un proceso que ya lo tenía entre los mejores del país en su categoría.

Nacido en Bahía Blanca el 21 de enero de 2009, pero afincado en Punta Alta como su familia, Quevin llega con antecedentes que lo posicionan: es tricampeón argentino U18 y dueño de una mejor marca personal de 59,88 metros. Representa a AUPA (Atletas Unidos Punta Alta) y es entrenado por Julio Piñero, jefe de equipo de la selección nacional.

"Las últimas marcas no fueron las mejores, sé que puedo dar más, pero sirvieron para clasificar y seguir creciendo”, reconoció, con la autocrítica de quien no se conforma.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su preparación, en las semanas previas al viaje, estuvo condicionada por el clima, aunque sin alterar el enfoque. “Entreno todos los días. Ahora vamos a bajar un poco la intensidad y meter más potencia y velocidad, pero sin cambiar demasiado”, le explicó a La Nueva.

El camino de Quevin tiene particularidades que lo distinguen. Desde chico optó por una modalidad educativa flexible, homeschooling, que le permitió dedicarle más horas al entrenamiento. Hoy asiste a la escuela una vez por semana y rinde materias de manera concentrada, en un esquema que diseñó junto a su familia y la institución.

“Mi vida está enfocada casi cien por ciento al atletismo. La escuela me sacaba tiempo que podía usar para entrenar, y encontramos una forma de equilibrarlo”, contó.

El vínculo con el martillo también tuvo algo de descubrimiento casual. Probó distintos deportes sin demasiado entusiasmo hasta que, a los 12 años, vio a un atleta dentro de una jaula de lanzamiento y quiso intentar lo mismo. No lo dejó más.

"Al principio era un hobby, pero hace un par de años decidí tomarlo más en serio. Tuve varios cambios de entrenador y momentos complicados, pero la constancia fue lo que me mantuvo”, resumió.

Hoy, bajo la conducción de Piñero y con el respaldo de su familia —y recientemente de un sponsor local—, el puntaltense atraviesa su etapa más sólida. Entrena entre Punta Alta y en las Tres Villas, donde también recibe aportes técnicos, y sostiene una rutina que combina volumen, técnica y desarrollo físico.

En Panamá, el atletismo se disputará del 22 al 25 de abril bajo reglas de World Athletics, con sede en dos escenarios: el estadio Rommel Fernández (pista y saltos) y el Centro de Alto Rendimiento de Pan Deportes, donde se llevarán a cabo los lanzamientos. Allí competirá Quevin, quien tiene previsto presentarse el primer día.

Será su primera experiencia fuera del país… ¡y también su primer viaje en avión! "Nunca viajé ni salí de Argentina, así que también es algo nuevo. Va a ser una experiencia muy grande", admitió, con algo de ansiedad.

En lo deportivo, el panorama es exigente. El nivel sudamericano es alto y el propio Manu lo sabe: "No vamos a buscar una marca puntual, sino dar lo mejor. Se habla de que el podio puede estar arriba de los 63 metros. Yo en entrenamiento lo hice, pero en competencia es otra cosa".

Actualmente, se ubica en la zona media-alta del ranking sudamericano de su categoría, con diferencias mínimas respecto a sus pares. Incluso menciona la presencia del número uno del mundo, un atleta ecuatoriano, como uno de los grandes desafíos.

Más allá de los nombres, su enfoque es claro: competir contra sí mismo. "Quiero mejorar como atleta, dar mi mejor versión. Después veremos para qué alcanza", sostuvo.

Con el debut marcado para el 22 de abril y la posibilidad de recorrer el evento una vez finalizada su prueba, Quevin también se ilusiona con lo que rodea a la competencia: el contacto con otros deportes, el ambiente de Juegos y la experiencia compartida con atletas de todo el continente.

Mientras tanto sigue girando. Porque en su caso, el camino a Panamá no se explica sólo en metros, sino en una forma de vida.

IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Los Juegos Suramericanos de la Juventud nacieron en 2013 en Lima, Perú. La segunda edición se llevó a cabo en Santiago de Chile, cuatro años más tarde, y tuvieron su tercera edición en Rosario, en 2022.

Originalmente, esta última edición debió ir en 2021, pero se postergó un año como consecuencia de la pandemia de Covid-19, que por aquel entonces estaba terminando. En ese sentido, los actuales debieron ir el año pasado, aunque la sede original, San Luis, renunció por motivos presupuestarios y el cambio atrasó su desarrollo.

El evento, que comprende unos 2000 atletas de 14 a 18 años, servirá de previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que este año se desarrollarán en Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

La cuarta edición de los Juegos se realizará entonces del 12 al 25 de abril en Panamá capital.

Competirán, además de la delegación local, deportistas de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

Los deportes elegidos son ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3x3, béisbol, boxeo, esgrima, tenis, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, fútbol bandera, tiro con arco, taekwondo, gimnasia, triatlón, natación, surf, fútbol, tenis de mesa, ciclismo, lucha y futsal.