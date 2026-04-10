Semana caliente en Monte Hermoso: armas, droga y violencia en una serie de operativos policiales

La Policía de Seguridad Comunal de Monte Hermoso llevó adelante diversos procedimientos durante la última semana que derivaron en varias aprehensiones y secuestros de armas de fuego, drogas y elementos de dudosa procedencia.

En uno de los operativosr ealizado en el Barrio Esperanza, este viernes por la tarde, fueron aprehendidos Ricardo Matías Martínez, de 38 años, y Joaquín Alberto Cabrera (22) a quienes se le secuestraron un revólver calibre 32 cargado, tres envoltorios de marihuana y una serie de objetos (entre ellos una soldadora, un compresor, cuchillas y una bicicleta) cuya procedencia no pudo ser justificada y es materia de investigación.

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En otro episodio, el último miércoles, un hombre de 39 años fue detenido tras protagonizar una pelea con un vecino. Según se informó, se encontraba en estado de ebriedad y, al llegar la policía, extrajo un cuchillo adoptando una actitud amenazante hacia los efectivos.

Asimismo, el martes 7, una menor de 14 años fue demorada luego de sustraer un cigarrillo electrónico de un comercio. El mismo fue recuperado y la joven entregada a sus padres, con intervención de la Justicia de Menores.

Por otra parte, el jueves 2 de abril, un hombre de 40 años fue detenido por desobedecer una medida judicial vigente que le prohibía acercarse a un domicilio en el marco de un caso de violencia de género.

Cabe destacar que también se realizaron allanamientos vinculados a una denuncia por agresión y amenazas con arma de fuego, donde se secuestraron municiones de distintos calibres y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

Finalmente, el miércoles 1 de abril, un joven de 26 años fue aprehendido luego de amenazar de muerte a vecinos con un revólver.

El arma fue incautada y el acusado, que presentaba signos de haber participado en una pelea, fue asistido médicamente y luego trasladado a Bahía Blanca.

Todos los hechos se encuentran bajo investigación judicial, en tanto seguirán vigentes los operativos de prevención en distintos sectores de la ciudad.