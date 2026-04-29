Bahiense B y Sportivo B son únicos punteros y quedaron cuatro escoltas en la LBB Bronce

Joel Asnaghi y Sportivo, la pasaron bien esta noche ante Whitense. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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(Noticia en desarrollo)

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La victoria esta noche de Bahiense del Norte B, como visitante, ante Caza y Pesca Huracán Médanos, 74 a 71, el triunfo de Sportivo Bahiense B sobre Whitense, 81 a 61 y la caída de Pellegrini ante Barracas, 89 a 82, dejó a los dos primeros como únicos punteros de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

Fue por la sexta fecha y que incluyó también el primer triunfo de Bella Vista en la temporada, ante Velocidad B, 92 a 80.

En los otros dos encuentros, Sporting derrotó a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 64 a 48 y Los Andes a Fortín Club (Pedro Luro), 71 a 70.

Caza y Pesca 71, Bahiense B 74

Bahiense sigue dejando candidatos en el camino y, a est altura, definitivamente se ganó ese rótulo, esta vez, tras ganarle de visitante s Caza y Pesca, 74 a 71.

El tricolor bahiense tuvo un tridente decisivo, con Leonardo La Bella, autor de 16 puntos (1-4 en triples, 4-8 en dobles y 5-6 en libres), más 7 rebotes y 6 asistencias. También, encontró respuestas con César Massa, que metió 25 puntos, incluídos 5-9 en triples,2-5 en dobles y 6-6 en libre, además de 8 rebotes.

Y a estos se sumó la mano caliente de Juan Manuel Pites: 15 puntos, con 3-8 en triples2-4 en dobles y 2-2 en libres.

Colectivamente, Bahiense metió 18-21 en libres (86%).

Los medanenses, con un equipo corto, tuvieron como goleador a Nicolás Sánchez, con 20 puntos (1-2 en t3, 4-13 en t2 y 9-11 en t1); Herman Banegas bajó 14 rebotes yJuan Cruz Redivo terminó con 16 unidades (2-4 en t3, 3-11 en t2 y 4-4 en t1).

En tiros de tres puntos, el local lanzó 9-20 (45%), aunque tuvo 28% en t2: 11-39.

Caza y Pesca (71): N. Sánchez (20), J.C. Redivo (16), L. Álvarez (9), F. Perrín (10), H. Banegas (8), fi; T. Martz (8), B. Vitozzi y M. Nievas. DT: Gabriel Asnes.

Bahiense del Norte B (74): B. Massa, L. La Bella (16), J.M. Pites (15), C. Massa (25), M. Fernández (2), fi; J. Reta (1), C. Brugniere (8), F. Sureda (1), D. Faure (2), F. Pérez (4), A. Vilarino y A. De Beistegui. DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Caza y Pesca, 19-22; 38-42 y 57-57.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Ariel Di Marco.

Cancha: Caza y Pesca.

Sportivo B 81, Whitense 61

El otro puntero, Sportivo, le ganó sin sobresaltos a Whitense: 81 a 61.

El más destacado fue Lucas Santarelli, con 18 unidades y 9 rebotes, mientras que Luciano Temporelli terminó con 20 puntos (2-3 en t3, 5-7 en t2 y 4-8 en t1).

En Los Aviones Azules, el más positivo resultó Mateo Herbalejo: 20 puntos (1-4 en t3, 7-7 en t2 y 3-3 en t1), más 4 asistencias, 3 rebotes y 2 recuperos.

Sportivo B (81): F. Galassi (7), L. Temporelli (20), J. Asnaghi (9), M. Pristupa (6), L. Santarelli (18), fi; S. Simón (9), J. Abad (6), F. Arizcuren, J. Altamirano, G. Plunkett, J. Labarere (6) y F. Abenel. DT: Joaquín Tuero.

Whitense (61): F. Pentenero, F. Cruz (6), Agustín Almirón (11), M. Herbalejo (20), R. Ocampos (11), fi; T. Iturriaga (2), C. Nador, G. Resler (4), J. Burgos, M. Beltrán, T. Márquez (3) y L. Robledo (4). DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Sportivo B, 19-22; 41-26 y 68-45.

Árbitros: Alejandro Ramallo y⁩ Fabrizio Rey.⁩

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Pellegrini 82, Barracas 89

Barracas metió su tercer triunfo en fila y le provocó la segunda caída a Pellegrini: 89-82.

El equipo bahiense dominó en todo el partido y dentro de un rendimiento colectivo donde fueron apareciendo diferentes actores, Agustín Astradas terminó con 20 puntos (5-10 en triples), Ramiro Catalá anotó 18 puntos (2-5 en t3, 5-6 en t2 y 2-3 en t1), a la vez que Santiago Soriano tomó 11 recobres.

En el azulgrana, que perdió su lugar en lo alto de la tabla, Juan Ignacio Castro convirtió 27 puntos, tomó 7 rebotes y dio 5 asistencias.

Pellegrini (82): J.I. Castro (27), N. Themtham (9), I. Gómez Lepez, F. Godeas (4), Andrés Almirón (14), fi; G. Chaves (6), L. Cataffi (11), S. Frayssinet (8) y M. Barrera (3). DT: Juan Sergio Palumbo.

Barracas (89): A. Passeggi (2), A. Astradas (20), R. Eliosoff (12), R. Catalá (18), M. Quevedo (11), fi; L. Polak (10), M. Capurso (6), L. Durán (2), D. Ilari y S. Soriano (8). DT: Albano Schneider.

Cuartos: Pellegrini, 14-23; 33-44 y 53-67.

Árbitros: Marcelo Gordillo y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Fútbol y Tenis 48, Sporting 64

Sporting se recuperó de dos caídas, suèrando a fútbol y Tenis, 64 a 48.

En el rojinegro hubo 14 puntos y 10 rebotes de Mauricio Miguez, 10 puntos y 8 rebotes de Benjamín Falcioni y 12 unidades más 9 recobres de Alex Cisneros.

Por los de Villarino, que tuvieron un bajísimo 1-20 en triples, el principal goleador fue Juan Pablo Dumrauf, con 14 puntos y tomó 7 rebotes.

Fútbol y Tenis (48): J.D. Pérez (8), J. Wainmaier (6), E. Sánchez, J.P. Dumrauf (14), S. Esquivel (10), fi; F. Mutuverría (3), J. Monaldi (3), I. Gaggioli, F. Crocioni (4) y F. Monaldi. DT: Andrés Del Sol.

Sporting (64): A. Cisneros (12), G. Díaz (5), M. Miguez (14), G. Martínez (5), R. Frontalini (9), fi; B. Falcioni (10), M. Begbeder (1), A. Villanueva, L. Erquiaga y M. Gómez (8). DT: Ian Costa.

Cuartos: Fútbol y Tenis, 11-18; 27-34 y 39-47.

Árbitros: Sebastián Giannino y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Bella Vista 92, Velocidad B 80

La primera gran alegría de la temporada tuvo Bella Vista, derrotando a Velocidad B, por 92 a 80.

En el verde sobresalieron Enzo Alesso (19 puntos y 13 rebotes), Santiago Durando (20 puntos, 6 asistencias y 7 rebotes), Ray Inglera (18 unidades y 10 recobres) y Tomás De Cascos (21 puntos y 5 rebotes).

Bella Vista (92): S. Bertoni, S. Durando (20), T. De Cascos (21), R. Inglera (18), R. Alesso (19), fi; B. Ruesga (3), B. Ciommo (11), F. Serra, D. Rueda, F. Figueroa y A. Burgardt. DT: Pablo De Cascos.

Velocidad B (80): E. González (18), R. Copreni, T. Rollhaiser (9), J.I. Del Molino (5), S. Hiebaum (18), fi; T. Carvalhosa (17), F. Martínez, N. Valdebenito (8), N. Ocampos (1) y F. Mastrandrea (4). DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Bella Vista, 24-11; 40-23 y 65-43.

Árbitros: Mariano Enrique y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: Bella Vista.

Fortín Club 70, Los Andes 71

Los Andes dejó en cero el casillero de triunfo de Fortín, al que venció 71 a 70.

Los de Luro empataron en 70 con un triple de Giuliano Zaccara, Matías Varela le dio ventaja (71-70) a los puntaltenses anotand0 1 de 2 en libres y James Danzey cerró con una tapa para decretar el marcador final.

El estadounidense James Danzey anotó 22 puntos (1-3 en t3, 7-9 en t2 y 5-5 en t1), además de bajar 8 rebotes.

Fortín Club (70): R. Osinaga (8), T. Espinosa (8), G. Zaccara (17), J. Huenuqueo (9), B. Ruiz (13), fi; W. Ruiz, H. Martínez, J. Aispuro (12), G. Tidei y R. Sánchez (3). DT: Mario Zaccara.

Los Andes (71): D. Heredia (2), M. Murphy (12), N. Schiaffino (4), A. García Bambill (2), J. Danzey (22), fi; N. Guerrero (8), I. De Brakeleer (11), M. Varela (5) y F. Herrera (5). DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Fortín Club, 21-23; 32-39 y 52-54.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y⁩ Alexia González.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

La próxima

La séptima fecha se disputará el próximo miércoles, con Velocidad B-Whitense, Sporting-Fortín, Bahiense B-Fútbol y Tenis, Barracas-Caza y Pesca, Bella Vista-Pellegrini y Los Andes-Sportivo B.

Posiciones

1º) Bahiense B, 11 puntos (5-1)

1º) Sportivo B, 11 (5-1)

3º) Caza y Pesca, 10 (4-2)

3º) Barracas, 10 (4-2)

3º) Pellegrini, 10 (4-2)

3º) Los Andes, 10 (4-2)

7º) Whitense, 9 (3-3)

7º) Sporting, 9 (3-3)

9º) Velocidad B, 8 (2-4)

10º) Fútbol y Tenis, 7 (1-5)

10º) Bella Vista, 7 (1-5)

12º) Fortín Club, 6 (0-6)