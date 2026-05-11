Fútbol femenino: Municipales se escapa en la cima y Villa Mitre logró una goleada histórica

La séptima fecha del Torneo Apertura femenino de la Liga del Sur dejó resultados contundentes y movimientos importantes en la pelea por el campeonato.

STMBB volvió a ganar y se consolidó como único líder del certamen. El conjunto municipal derrotó 3 a 0 a La Armonía con goles de Victoria Nervi, Ludmila Fernández e Ivana Lindstrom, para llegar a los 19 puntos y estirar diferencias en lo más alto de la tabla.

La jornada también tuvo una goleada histórica de Villa Mitre, que aplastó 8 a 1 a AEC y le provocó a Comercio la derrota más abultada desde que participa en el fútbol femenino liguista. Lucrecia Semper fue la figura con tres tantos, mientras que Agustina Rodríguez -foto principal- y Morena Bouven marcaron por duplicado. Vera Moggia completó la cuenta.

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En otro de los encuentros destacados, Tiro Federal se quedó con el clásico al vencer 3 a 1 a Bella Vista. Candela Salgado anotó dos goles para el aurivioleta y Morena Juárez selló el triunfo. Tatiana García descontó para Bella Vista.

La fecha en Primera A quedó incompleta debido a la postergación del duelo entre Libertad y Sporting.

En la Primera División B, Olimpo y Huracán igualaron sin goles, mientras que el resto de los encuentros fueron postergados.

Resultados y goles

Primera División A

-Tiro Federal 3 (Candela Salgado -2- y Morena Juárez) - Bella Vista 1 (Tatiana García).

-Villa Mitre 8 (Lucrecia Semper -3-, Agustina Rodríguez -2-, Morena Bouven -2- y Vera Moggia) - AEC 1.

-STMBB 3 (Victoria Nervi, Ludmila Fernández e Ivana Lindstrom) - La Armonía 0.

-Libertad vs Sporting (potergado).

Primera División B

-Olimpo 0 - 0 Huracán.

-Sansinena vs Pacífico de Cabildo (postergado).

-Estrella de Orovs Spiqpya (postergado).

-San Francisco-Liniers (postergado).

Libre: Rosario Puerto Belgrano.