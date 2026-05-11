Provincia de Buenos Aires es campeón nacional U20: buen rendimiento de los atletas bahienses

La Provincia de Buenos Aires se quedó con el título en el Campeonato Nacional U20 de atletismo disputado en Concepción del Uruguay, dominando tanto el medallero como la tabla general por puntos. En ese logro colectivo, los atletas bahienses tuvieron un papel importante con actuaciones destacadas y tres medallas de bronce en pruebas de relevos.

Durante la primera jornada -el sábado-, Diego Teijeiro fue segundo en su serie de los 100 metros llanos, aunque no logró avanzar a la final.

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Más tarde llegó la primera gran alegría junto a Guadalupe Romero, quien integró las postas 4x100 de varones y mujeres que alcanzaron el tercer escalón del podio nacional.

En la continuidad del certamen, Teijeiro volvió a sobresalir al ganar su serie de 200 metros y finalizar quinto en la Final A, entre los mejores velocistas juveniles del país. Romero, por su parte, fue tercera en su serie y terminó cuarta en la Final B de los 200 metros.

También tuvieron participación Mauro Pezzutti, cuarto en su serie de 200 metros, y Joaquín Odriozola, quien culminó quinto en la exigente prueba de 5000 metros.

El cierre volvió a tener presencia local en el podio con Diego Teijeiro, quien integró, además, la posta 4x400 de la Provincia de Buenos Aires, que obtuvo una nueva medalla de bronce para completar un balance más que positivo.

Con 38 medallas y 435 puntos en la clasificación general, la Federación de la Provincia de Buenos Aires se coronó campeona nacional U20, ratificando su poderío en el atletismo argentino y celebrando el aporte de sus jóvenes talentos en cada jornada del campeonato.