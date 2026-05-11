Facu Laumann: "A los 36 años todavía no perdí las ganas de ir a entrenar ni el fuego sagrado"

El defensor bahiense Facundo Laumann sigue vigente. El marcador central fue artífice de la primera victoria de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en el Federal A. Su gol valieron tres puntos de oro ante Gimnasia de Chivilcoy.

"A los 36 años todavía no perdí las ganas de ir a entrenar ni el fuego sagrado", dijo en El Diario Deportivo, que se emite por la Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Carucha" --ex Olimpo, Rosario Puerto Belgrano, Tiro Federal, Villa Mitre y Liniers-- contó como está viviendo esta etapa de su extensa carrera, hoy en el tercer estamento del fútbol argentino.

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"¿Si me veo retirándome en un club de la Liga del Sur? La verdad que aún no se, pero me ve más cerrando mi ciclo en CADU (por Defensores Unidos de Zárate). Veremos más adelante", agregó.

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