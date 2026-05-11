El riesgo país se ubica por debajo de los 500 puntos por primera vez en casi cuatro meses

El riesgo país de la Argentina perfora los 500 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este lunes.

El indicador que elabora el JPMorgan se ubica en 498 puntos ante una nueva suba de bonos soberanos.

Así se confirma la tendencia a la baja que se inició la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch y la sugerencia de que Moody’s también podría revisar su nota antes de julio.

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En tanto, el índice MERVAL avanza 0,7% y los ADrs en Nueva Yok también operan con resultados mixtos en el arranque de la rueda. (NA)