Insólito: los hinchas de Barcelona se confundieron de micro y le arrojaron piedrazos a sus jugadores

Barcelona le ganó 2-0 a Real Madrid, se coronó campeón de la Liga de España y los festejos no hicieron más que marcar el buen camino de un equipo que se renovó casi por completo y que se empezó a acostumbrar a ganar todo otra vez.

Aunque para llegar al título el plantel blaugrana sufrió en la previa, camino al estadio Camp Nou, cuando fue sorprendido por piedrazos que, ¡insólitamente!, eran lanzados por sus propios simpatizantes.

¿Cómo? Sí, los hinchas del local confundieron su micro con el del Merengue y le arrojaron piedras y distintos objetos contundentes.

Fue en las inmediaciones del estadio, cuando algunos fanáticos estaban esperando por la llegada de los equipos y al arribar uno de ellos, no identificaron que era el de su propio equipo y los recibieron lanzándoles piedras.

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De igual manera, cuando pasó el micro de Real Madrid, los mismos hinchas retomaron su plan principal y también le dieron la bienvenida con adoquines y consiguieron romper uno de los vidrios del colectivo.

El Barça dio la vuelta olímpica N° 29 de su historia en la cara de su eterno rival, que llegó a este compromiso con problemas internos graves y un vestuario totalmente “roto”.