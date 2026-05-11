Realizan un control policial preventivo en la terminal de colectivos
Distintas unidades de la fuerza de seguridad montaron esta mañana un operativo que hasta el momento no arrojó ninguna detención.
La Policía de Bahía Blanca, por orden de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur, realiza desde las 6 de hoy un operativo de control preventivo en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís.
La medida alcanza no solo a las instalaciones de la estación sino que también incluye la identificación de pasajeros que llegaban y partían, según se informó.
El operativo involucra a distintas unidades de la fuerza de seguridad, como la comisaría Cuarta (a cargo de la jurisdicción), Grupo de Apoyo de Departamental (GAD), Drogas Ilícitas y personal de la Policía Local que está afectado a la prevención en la terminal.