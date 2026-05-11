Realizan un control policial preventivo en la terminal de colectivos

La Policía de Bahía Blanca, por orden de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur, realiza desde las 6 de hoy un operativo de control preventivo en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís.

La medida alcanza no solo a las instalaciones de la estación sino que también incluye la identificación de pasajeros que llegaban y partían, según se informó.

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El operativo involucra a distintas unidades de la fuerza de seguridad, como la comisaría Cuarta (a cargo de la jurisdicción), Grupo de Apoyo de Departamental (GAD), Drogas Ilícitas y personal de la Policía Local que está afectado a la prevención en la terminal.