Marcha universitaria en Bahía: "No es un pedido netamente salarial; hay que aplicar la ley"

Autoridades, gremios docentes, no docentes y estudiantes universitarios de Bahía Blanca convocaron para este martes 12 de mayo a una nueva movilización en defensa de la universidad pública y para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

La actividad se desarrollará en el marco de la cuarta marcha federal universitaria y tendrá su concentración desde las 17 en avenida Alem y 11 de Abril. Media hora después comenzará la movilización hacia el playón de la Universidad Nacional del Sur, sobre avenida Alem 1253, mientras que el acto central está previsto para las 18.10.

La convocatoria, bajo la consigna “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). E impulsada en nuestra ciudad por la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles.

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En ese marco, el vicedecano de la UTN bahiense, Carlos Vera, cuestionó con dureza al Gobierno nacional por la situación del sistema universitario. “Nos parece claramente que el Gobierno está utilizando de manera muy discrecional la jurisprudencia. Eso sienta muy mal no solo en el ámbito universitario sino en la sociedad”, afirmó.

Además, remarcó que “es una ley que ha tenido un tránsito legislativo de vetos y aprobada por una mayoría con mucho consenso, y el Gobierno decide no aplicarla. Eso ha generado un malestar en un contexto de mucha urgencia e incertidumbre”

En diálogo con Panorama, por LU2, Vera sostuvo que la expectativa sobre la movilización “es muy alta, muy positiva” y convocó a la comunidad a sumarse al reclamo. “Este pedido no es netamente salarial, que es lo urgente, sino que hay que aplicar la ley. Es inaudito, nunca lo vimos, salvo en la época de la dictadura”, expresó.

El dirigente universitario indicó además que la organización de la marcha fue consensuada entre las distintas instituciones y gremios del sector. “Vamos a suspender actividades académicas a partir de las 16.30”, señaló.

Consultado sobre el acompañamiento social y un posible desgaste de la sociedad frente al conflicto universitario, Vera respondió: “Veremos mañana”.

“Estamos relevando un malestar muy importante en el sector académico en general. El Gobierno, lamentablemente, ha confrontado en lugar de consensuar posiciones con el sector universitario”, sostuvo. Y añadió: “Permanentemente hay funcionarios que salen a hablar mal de la universidad. Siempre ponen un manto de duda sobre adoctrinamiento y auditorías, que es lo único que escala de manera negativa en la sociedad”.

Finalmente, aseguró que desde el oficialismo “quieren hacer mella para que mañana la marcha no sea multitudinaria ni en Bahía Blanca ni en ninguna parte del país”, aunque se mostró confiado en una fuerte convocatoria.

“Nosotros somos optimistas. La universidad es un activo muy importante. La formación superior universitaria estatal marcó la vida de nuestra nación; convive con la privada, pero la mayoría de los profesionales salieron de las universidades nacionales”, concluyó.