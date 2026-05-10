Santa Cruz: hallan muerto a un jubilado en un predio que pertenecía al exsecretario de Néstor Kirchner

Un jubilado de 71 años, que se encontraba desaparecido desde el 20 de abril pasado, fue encontrado muerto este domingo en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, en un inmueble vinculado al exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

El cuerpo de Aníbal Cepeda apareció en el patio interno del complejo de departamentos abandonado ubicado en la intersección de las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, en la zona de la Costanera.

La propiedad formó parte de los bienes decomisados vinculados a Muñoz y se encontraba bajo la administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con custodia de Gendarmería Nacional.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las autoridades llegaron al lugar, luego de la detención de un sospechoso identificado como Marcelo Félix Curtti, que brindó información clave durante las primeras horas del domingo.

Hasta el momento, la investigación sigue en curso y el personal de la División de Investigaciones (DDI), en conjunto con Criminalística y Gendarmería trabajó en la escena para recabar pruebas necesarias para continuar con las averiguaciones correspondientes.

Por estas horas, se espera la realización de la autopsia y el reconocimiento formal por parte de la familia para confirmar oficialmente la identidad del fallecido y determinar cuáles fueron las causas exactas de su muerte.

Desde su desaparición, en las semanas previas, la búsqueda de Cepeda había incluido operativos con drones, embarcaciones y rastrillajes en zonas de ríos y lagunas de la capital santacruceña. (NA)